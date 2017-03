A Pablo Rago también lo bajaron de la ficción de Sandro

Por momentos pareciera que el escándalo que se generó por la salida de Pablo Echarri de la ficción que contará la vida de Sandro va menguando. Pero enseguida se suma alguna nueva voz que revive el conflicto o que entrega una nueva versión. En este sentido, ahora salió a la luz que Pablo Rago fue otro actor que se quedó afuera del proyecto sin explicaciones.

Así lo confirmó Jorge Lamas, representante del ex conductor de TVR. “Habló conmigo Gustavo Neistat, quien es el productor ejecutivo, y me reuní incluso con Juan Parodi. Primero me llamaron para que Pablo hiciera el personaje de Oscar Anderle, que es el que lo hizo a Sandro, el que le hizo toda su carrera. Y después hubo otro ofrecimiento“, reveló en una entrevista con Clarín.

“Era una participación de 15 o 16 días, incluso me ofrecieron el dinero“, contó Lamas, y agregó que las negociaciones se tornaron más positivas con los días: “Cuando quedé en juntarme con los dos productores, me dijeron: ‘¿No le gustará ser Sandro?’. Me tomó de sorpresa, para bien. Les dije que Pablo lo podía hacer, y les conté una anécdota: que siempre va a todos los estrenos con una camisa roja”.

“A los 2 días me dijeron que no, que era otro. Y a la semana siguiente me llamaron diciéndome que podía ser que finalmente Rago haga de Anderle o de Aldo Aresi, que fue el segundo representante de Sandro. Pero nunca más llamaron ni me dieron explicaciones de la baja“, confirmó.

Sin embargo, el manager asegura que lo de Rago no se debió a una cuestión política (a pesar de que en su paso por TVR el ciclo era afín al kirchnerismo), sino a un mal manejo. “Cuando vi que pasaba eso con Echarri, pensé: ‘Cometieron dos veces el mismo error’. Pero acá no hubo ningún tema político. Mi punto de vista es que es un mal manejo de la productora”.

Vale recordar que a pesar de que tanto Tomás Yankelevich y Rita Cortese negaron que lo de Echarri haya estado vinculado a su militancia, Adrián Caetano, director de la serie, confirmó los dichos del marido de Nancy Dupláa.