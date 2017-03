Gareca no fue a declarar al Senado y esto fue lo que respondió por escrito

Este miércoles era un día clave para el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, quien debía dar cuenta ante la Cámara de Senadores del incidente de la grúa que tuvo lugar en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sin embargo, el funcionario decidió no brindar explicaciones en persona y mandó en su lugar un "informe de situaciones".

Desde el bloque de la UCR, indicaron que la decisión del funcionario parte de la premisa de no interferir en la investigación administrativa que se está llevando a cabo sobre los hechos ocurridos la noche del 2 de marzo. Ese día en que la fiesta peligró tras el desplome de una parrilla de luces sobre el escenario y de una pesada grúa sobre las gradas.

Juan Carlos Jaliff señaló que, además, no estaban las condiciones necesarias para que Gareca fuera interpelado ante la presencia de personas "ajenas a la Legislatura", refiriéndose a los artistas que estaban en el salón Ricardo Rojas del Anexo de la Legislatura Provincial aguardando la reunión.

Gareca no se presentó al pedido de interpelación.





El escrito de 15 páginas de extensión fue rechazado por los senadores de la oposición que ahora buscarán citar nuevamente al secretario de Cultura. La primera interpelación fue una "invitación" a pedido de la Comisión de Hacienda –por los daños económicos causados– a la Comisión de Derechos y Garantías –por poner en riesgo vidas y causar lesiones– y la Comisión de Cultura y Educación.

Para que la citación sea obligatoria tiene que ser aprobada por la Cámara donde el radicalismo tiene mayoría. Pero desde el FPV-PJ investigan el vericueto legal para lograr que sea la Comisión de Derechos y Garantías quien llame a Gareca el próximo lunes a las 8. Además, existe la posibilidad que se constituya una Comisión Investigadora de la Cámara pero también tendría que ser aprobada por el cuerpo.

"Tenemos que ser prudentes y no politizar los hechos sucedidos en Vendimia porque si se expone la investigación puede beneficiar a la empresa en caso de llevarse a juicio", aclaró Jaliff.

Voces encontradas

Durante la reunión, algunos senadores calificaron la ausencia del secretario de Cultura como "brutalidad institucional".

"Me parece una falta de respeto total hacia los senadores y diputados y también al público. Un funcionario público se debe a la sociedad, es vergonzoso, le dimos 15 días para que tuviera recabada la información necesaria", comentó Patricia Fadel del FpV.

En este sentido, la legisladora dio cuenta que ya se había hecho una primera denuncia ante Fiscalía de Estado tras el incendio del ECA, pero en el caso Vendimia habían esperado las respuestas que podía llegar a dar el funcionario.

"Vamos a tener que tomar una medida más drástica, una nueva denuncia a la Fiscalía de Estado que podría ser penal", agregó.

Los artistas esperaban las respuestas de Gareca sobre el caso Vendimia.

Por su parte, Víctor Dávila, del Frente de Izquierda dijo que "hay elementos de sobra para que Gareca sea suspendido de inmediato en sus funciones, de verificarse por la vía judicial y política debería dar un paso al costado".

Para los senadores que motorizaron la citación, hubo negligencia en los diversos incidentes que pusieron en riesgo la vida de trabajadores de la cultura y piden que los funcionarios a cargo del área sean removidos.

"El funcionario no podía presentarse porque si lo hacía debía renunciar. Como no podía responder ninguna pregunta el gobernador Cornejo decidió ordenarle que no se presente", dijo Lucas Ilardo.

Los artistas de Vendimia que se hicieron presente en el anexo de la Legislatura justificaron su presencia, exponiendo que querían escuchar lo que podía decir Gareca.

"Esto es una cachetada institucional. Seguimos sosteniendo que hay una responsabilidad política que tiene que ver con un achicamiento del presupuesto que se le da a la Fiesta y estos son los resultados. Estuvimos acá porque también queríamos que presentara la maqueta original que presentó el equipo artístico ganador donde esta grúa no estaba presente", dijo Carlos Capurro de la Asociación Argentina de Actores.

Marisa Ruggeri de la Comisión de Cultura de la UCR, explicó que "la ausencia responde netamente al establecimiento de responsabilidades de la parte privada y la parte estatal, no se puede interferir en el proceso de investigación no puede responder todas las preguntas que se hicieron porque al hacerlo dejaría al descubierto datos".

Las respuestas de Gareca

En el informe técnico se detallan datos de las licitaciones, descripción de las grúas y el cluster de luces. Además se anexan fotos de los particulares.

- Sobre el trabajador electrocutado el 24 de febrero

El electricista era un obrero subcontratado de la empresa López de Grúas para el montaje de torres fijas, se sube por la torre con un taladro de trabajo a fin de ajustar las tuercas de cada sección de altura, pero el alargador utilizado era muy precario. Hecho que desencadenó el cortocircuito.

- La Grúa

Al día de la fecha nos encontramos en plenos peritajes de montaje, carga, sistema de anclaje, etc, que permitan dilucidar el grave accidente, no teniendo que lamentar lesiones, para ninguno de los asistentes", aclara el escrito.

La grúa cayó el 2 de marzo durante un ensayo de la Vendimia 2017.



- Incendio de torre de iluminación del 5 de marzo

En la puesta de escena de este año se pidió entre otros efectos por parte del staff el siguiente detalle de piro escena: 100 gerbs x 2 m de altura y 30 seg de duración para efecto de volcán en escenario.

En el momento del disparo de uno de los volcanes durante el ensayo, uno de los gerbs dirigió su chispa del fuego hacia una de las luminarias durante los segundos en que el efecto trabaja a una alta temperatura dando en la bolsa de consorcio de la luminaria, prendiéndola fuego.

- Condiciones de colocación de luces

La iluminación se comenzó a instalar en el teatro desde el 22 de febrero con pruebas tanto de tensión como de señal, en los plazos establecidos en Licitación de Iluminación para su funcionamiento.

- Carro desaparecido

La demora en la entrega de determinados insumos necesarios para la construcción del carro así como los problemas entre logística técnica están siendo auditados por esta Secretaría de Cultura a fin de determinar responsabilidades que permitan establecer por qué el carro arriba a las 22.15 a las inmediaciones de inicio del Carrusel con el siguiente perjuicio para la imagen y calidad de los desfiles.