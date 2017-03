Macho se resiste a la orden judicial de reincorporar a Blas en los cargos sindicales

La pelea interna en Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sigue dando que hablar. La justicia resolvió la medida cautelar presentada por Raquel Blas y el secretario del gremio, Roberto Macho, deberá dar marcha atrás con sus medidas y reincorporar a quienes habían sido desplazados del Consejo Directivo, que además perdieron su licencia gremial.

Sin embargo Macho se niega a obedecer y ratificó su decisión esta mañana en el congreso provincial.

En el listado de personas que deben volver a su puesto en el sindicato figura Blas, que luego de 14 años había vuelto a trabajar en su cargo en una escuela de La Estanzuela. La gremialista celebró la decisión de la justicia para regresar a la Secretaría de Acción Política del sindicato, aunque señaló que no insistirá con la licencia gremial ya que decidió seguir trabajando.

“En mi caso quiero seguir trabajando pero los otros necesitan la licencia gremial porque si no, cómo controla el secretario administrativo”, expresó Blas.

Es por eso que los aliados de la sindicalista si insistirán en recuperar su licencia gremial. Se trata del secretario administrativo, Héctor Suárez, la pro secretaria gremial Gabriela Blas (hermana de Raquel Blas), el pro secretario administrativo Carlos Gómez, secretario general adjunto, Jorge Chavez, Fernando González (vocal titular), Sergio Murillo (vocal titular), Juan Manuel Mulleady (vocal titular) y Vicente Frezza (esposo de Raquel Blas y vocal).

Frezza, es un histórico dirigente gremial, que ocupa puestos en el sindicato desde hace más de dos décadas. En 2003, durante el gobierno de Roberto Iglesias, fue conductor de ATE.

Por su parte Chavez, quien representaba a los trabajadores de la ex EPTM, y que ahora fue reubicado en Cultura, señaló que insistirá con su licencia gremial. Este hombre también lleva más de diez años ocupando cargos en el sindicato.

La rebeldía de Macho

La justicia ordenó que Macho se “abstenga” de realizar el Congreso general extraordinario donde se trató la ratificación de las resoluciones tomadas por el consejo directivo provincial. Esto significa que hasta tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación resuelva la situación, el titular del gremio deberá dar marcha atrás y reincorporar a los sindicalistas.

“Queda suspendido cualquier intento de sacarnos de los cargos, la justicia le puso un límite. Nos tiene que respetar porque fuimos elegidos por los trabajadores”, informó Blas.

Sin embargo el sindicalista no hizo caso y se votó la ratificación de la quita de las licencias gremiales. Macho señaló que no fue notificado por la justicia de manera que "ya no se puede volver atrás".

“La justicia provincial no es competente en este tema, se van a respetar los mandatos de asamblea”, expresó. “En nuestro sindicato la justicia de Macri no se va a meter”, concluyó.