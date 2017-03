Estas 10 cosas nos roban la energía y el Dalai Lama dijo que las tenemos que evitar

El budismo es una religión milenaria y también una filosofía de vida que impulsa a quienes lo practican a convertirse en la mejor versión de sí mismos y, en ese mismo proceso, ayudar a que el mundo y quienes los rodean tengan una existencia más pacífica y positiva.

¿Cuánto podemos aprender de su líder espiritual, el Dalai Lama? Bueno, estos consejos pueden ser muy útiles.

1. Rodearte de gente tóxica.

Parece una frase de alguna tía por Facebook, pero la gente tóxica al tener sólo energía negativa, contamina todos tus espacios. Lo peor de todo es que cuando escuchás a una persona tóxica durante mucho tiempo, lentamente comienzás a sentirte más cansado. Rodeate sólo de gente positiva y así te vas a sentir mejor.

2. Las promesas incumplidas.

Acostumbrate a cumplir cada una las promesas,de esta forma vas a aprender a decir que no cada vez que sea necesario.

3. Las deudas pendientes de cualquier tipo.

Toda cosa que quede pendiente o que te impida ir hacia adelante con facilidad te traerá sólo energía negativa. Cobrá a los que te deban, pagá tus deudas y si es imposible que te devuelvan algo que prestaste, dejalo así y a otra cosa.

4. Hacer todo siempre vos.

No somos perfectos y por lo tanto no podemos ser expertos en todo. Habrá momentos en que otras personas podrán realizar cierto trabajo de mejor forma que nosotros y, en vez de dejar que esto hiera nuestro ego, deberíamos verlo como una posibilidad para darle el mando a otros y descansar.

5. El desorden.

Del caos, el desorden y la desorganización no sale nada bueno. En vez de pensar en todo lo que tenes que ordenar, anda y hacelo. Aprovechá para tirar todo lo que no uses y quedate con lo que necesites.

6. La falta de descanso apropiado.

Dormir poco nos deja con una falta de energía literal, pero también afecta mucho al ritmo en que vivimos. Descansar apropiadamente te va a hacer sentir más positivo, saludable y creativo.

7. Las relaciones/situaciones tóxicas.

Tal como las personas tóxicas, involucrarte en situaciones tóxicas donde se miente, se habla mal o se generan prácticas reprochables tampoco es recomendable. Lo mejor es alejarte de estas situaciones e instancias y cerrar el ciclo de lo negativo de una vez por todas.

8. La negación compulsiva.

Hay dos tipos de negación, cuando algo te hace mal pero sostenés que no es así, y cuando te la pasás diciendo que no por miedo a los cambios. Cambiá tus actitudes, sé más honesto/a con vos mismo.

9. La mala salud.

Comer bien y de forma consciente le hace bien al cuerpo, a la mente y al alma. Preocupate de tu salud y estarás creando una fuente inagotable de energía positiva para usar durante el día.

10. El rencor.

Es difícil pero tenes que dejar ir los rencores. La tristeza y la rabia ya pasaron y no te sirve de nada seguir sintiéndolo. Si los dejás atrás te vas a sentir más liviano/a y vas a poder seguir avanzando hacia el increíble futuro que te espera.