Frigerio asegurÃ³ que las provincias no quieren que la NaciÃ³n discuta salarios

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró con respecto a la paritaria docente que “los gobernadores no quieren que el gobierno nacional se meta a discutir salarios que no paga”.

“No hay nada más importante que los maestros que les dan clases a nuestros hijos”, enfatizó Frigerio al realizar declaraciones a la prensa en la provincia de Formosa donde expresó que la discusión de las paritarias docentes fue un pedido de los gobernadores para que “el gobierno nacional no se meta a discutir los salarios que no paga”.

El ministro señaló que “durante 20 años este país federal que tenemos que construir entre todos, lamentablemente se había convertido en un país de unitarios", y en ese contexto insistió con respecto a las discusiones de los salarios docentes en las provincias que “es un pedido de los gobernadores, no importa la bandera política que sea, los gobernadores no quieren que el gobierno nacional se meta a discutir salarios que no paga”.

Frigerio resaltó que se está construyendo un “país federal dándole autonomía a las provincias, pero también asumiendo nuestras responsabilidades, duplicando en menos de 15 meses el salario mínimo de los docentes que pasó de los 5600 a 9700 pesos, triplicando el fondo de incentivo docente que paso de 8000 a 23 mil millones de pesos, haciendo lo que tenemos que hacer nosotros desde el gobierno nacional que es fijar el mínimo para los docentes que es un 20 por ciento por encima del mínimo del salario vital y móvil, y también poniendo en el presupuesto en este caso tres veces lo que heredamos del gobierno anterior para el fondo de incentivo docente” .

El ministro manifestó: “Nosotros cumplimos con nuestra parte, ahora las provincias tienen que discutir, y es una discusión dura porque las provincias en general no están bien”.

Las provincias tienen “la misma discusión que cuando discuten los salarios con los médicos, ya sea con los empleados de la administración pública, salarios con los policías, como la nación también discute en paritaria libre los salarios de sus empleados públicos nacionales, y es una discusión sin techos”, advirtió Frigerio.

Finalmente remarcó que “las provincias lo que están planteando en general no es un techo, están planteando que no haya pérdida de poder adquisitivo”.