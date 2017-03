Casero: “Mirtha Legrand debería tener un poco más de respeto con el Presidente”

Alfredo Casero estuvo en Animales Sueltos y tuvo un mano a mano con Alejandro Fantino donde, sin filtro, criticó duramente a Mirtha Legrand por su forma de entrevistar a Mauricio Macri en su programa el sábado pasado.

“Primeramente, pienso que Mirtha Legrand tendría que tener un poco más de respeto con el presidente de la República porque bien que se cagó en las patas con ‘Porota’ (Cristina Kirchner). Se re cagó en las patas y se escondió diciendo que no, que no quería volver a la tele”, indicó Casero.

“Lo lamento muchísimo por el cariño que le tengo, pero tengo que decir la verdad. No voy a permitir que nadie ponga en una situación peligrosa y horrible al presidente de la República, sea quien sea. Porque yo nunca, mientras ‘Porota’ era la presidenta de todos los argentinos y argentinas, nunca en la vida me levanté y dije nada porque al presidente se lo respeta”, dijo, y siguió: “Vos no te podés sentar en una mesa para que te vea todo el mundo al lado de una señora de 90 años, a la cual amo, realmente la quiero porque amo a las divas que tenemos en el país, pero no podés llamar al Presidente de la República para hacerlo mierda”.

Y remarcó: “No la vi con Cristina, me encantaría ponerla delante de Cristina. Porque por una cuestión que el perro macho no muerde a la perra hembra, si el presidente llegaba a decir algo inapropiado a ella (Mirtha), yo iba a ser el primero que le iba a saltar al cuello”.

Por otro lado, el humorista se refirió a la decisión del Macri de dar marcha atrás en el acuerdo con Correo Argentino y lo elogió: “No existe un país civilizado en el que el pueblo saque al presidente o lo destituya siendo minoría. Tal vez sí, pero no tendría que existir el Congreso, el Poder Judicial o el Ejecutivo. ¡Nosotros somos una república, carajo! Tienen que comprender eso. Odio decir esto porque soy de los que se sientan atrás y no le perdonan nada al que está adelante, pero que un tipo que dice ‘voy a hacer este negocio’ y le dicen ‘no’ y él dice ‘este negocio no va’. Lo que hizo fue ir para atrás. Es la primera vez que veo a un presidente que reconoce una cosa que el pueblo le está diciendo que no. Es obediente porque es funcional. No es que me cayó bien, es lo que debe hacer. Un presidente debe ser alguien impecable, no una bestia, no un bruto”.

El actor también se metió en la polémica entre Pablo Echarri y Telefe, de donde, según el actor, lo “bajaron” porque “dividía la pantalla”. “Hay que reconocerle a Echarri que no cambió su manera de pensar (…) Tendrá su karma”, sostuvo.

Y sobre el drama de Federico Luppi, quien aseguró que “no llega a fin de mes“, opinó: “Yo tampoco llego a fin de mes si no laburo. Si no te preparaste para otra cosa más que para ser actor, bueno, jodete. Si sos actor o productor de televisión, vos sos el que tiene que buscar trabajo, nadie te lo regala. Vos tenés la obligación de buscar trabajo y mejorar como persona. Si tenés que pelearte con la gente, peleate”.

Por último, Alfredo Casero volvió a referirse al gobierno de Mauricio Macri y sentenció: “No lo van a voltear. Lo voy a defender a muerte y si te tengo que pegar un tiro para defender la República, lo voy a hacer“.