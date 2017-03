¿Sufrís de anorgasmia?

La ausencia del orgasmo en las relaciones sexuales, ya sea a través de la penetración vaginal o mediante la estimulación del clítoris, hace que algunas parejas consideren incompletas sus relaciones sexuales. Tras la fase de excitación normal en la que la mujer es capaz de sentir placer, la fase de clímax no se manifiesta, por lo que no alcanza el orgasmo. No obstante, el deseo de la mujer anorgásmica sigue estando presente.

Pero, ¿qué es la Anorgasmia?

La anorgasmia o ausencia del orgasmo femenino no debe de confundirse con la frigidez. Toda mujer frígida es a su vez anorgásmica, pero no todas las mujeres anorgásmicas son necesariamente frígidas, ya que pueden disfrutar de sus relaciones sexuales a pesar de no llegar al clímax. Por su parte, la frigidez comporta inevitablemente una ausencia de deseo. Según las estadísticas, el 10% de las mujeres sufren anorgasmia o frigidez y una de cada tres mujeres reconoce haber sufrido este problema en algún momento de su vida.

En su definición más pura el orgasmo proviene del griego «orgh», que significa desear ardientemente. Los más expertos señalan que es la culminación del placer sexual, algo que llega de repente, tras una fase de excitación, y dura unos pocos segundos. Para muchos es el placer más intenso que un ser humano pueda sentir. Pero no para todos.

Se estima que entre el 15 y 20% de la población mundial no logra tener un orgasmo. Y aunque la comunidad médica sospecha que la cifra podría ser algo mayor -puesto que muchos hombres y mujeres callan sus problemas sexuales por vergüenza o miedo de herir a su pareja- no son pocas las personas que cargan con ello durante años, sin que se atrevan a consultar.

Existen tipos diferentes de anorgasmia:

Anorgasmia primaria: cuando la mujer nunca ha experimentado un orgasmo, ni por penetración vaginal ni mediante masturbación.

Anorgasmia secundaria: cuando la mujer sí ha experimentado el placer de un orgasmo en algún momento de su vida sexual y lo ha dejado de experimentar.

Anorgasmia absoluta: cuando no se consigue placer bajo ninguna circunstancia.

Anorgasmia relativa: cuando sólo se puede tener orgasmos a través de un tipo concreto de estimulación.

Anorgasmia situacional: cuando sólo se llega al orgasmo en situaciones concretas.

Además, se habla de anorgasmia total cuando la afectada no tiene orgasmos, ni vaginales ni clitorianos. En cambio, la anorgasmia parcial se refiere a aquellos casos en los que llega al orgasmo únicamente por penetración o estimulación clitoriana.

¿Cuáles son sus causas?

Las causas de la anorgasmia o la ausencia de orgasmo son múltiples y pueden ser de origen orgánico, de comportamiento o psicológico:

# Recibir una educación que menosprecie la sexualidad y desapruebe el aprendizaje erótico.

# Tener una mala imagen de vos misma y de tu cuerpo, falta de autoestima y confianza.

# Estimulación y caricias poco adecuadas, o demasiada fuerza por parte de tu pareja.

# Rutina sexual.

# Relaciones dolorosas (vaginismo, dispareunia).

# Actos traumatizantes durante la infancia (abusos sexuales, violaciones).

# Falta de deseo hacia la pareja.

# Dudas acerca de los sentimientos hacia la pareja.

# Miedo a dejarse llevar por el placer.

Existen varias posibles soluciones para recuperar el placer sexual y poner fin a la ausencia de orgasmos, aunque cada caso es diferente y lo mejor es consultar a un médico que pueda estudiar tu caso concreto. En cualquier caso:

Si el problema se debe a cuestiones orgánicas, deberías consultar al médico de cabecera o a tu ginecólogo para que te aconseje y te oriente hasta descubrir al origen del problema.

Si las causas están relacionadas con tu comportamiento, deberías consultar un sexoterapeuta o psicoterapeuta para que te ayude a aclarar las cosas. En principio, podes someterte a una terapia personalizada para descubrir tu cuerpo y así poder aprender a disfrutar del sexo.

También puede ser que el problema sea de pareja.

En este caso la comunicación es esencial para mejorar la relación. El hecho de salir de la rutina en la que pueden estar atrapados, los ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva. Probar cosas nuevas como descubrir posturas diferentes que les puedan aportar esa chispa que tal vez han podido perder.

Si sentís que podrías estar padeciendo de anorgasmia femenina recordá que tiene solución y que muchas de las mujeres que buscan ayuda especializada logran superarla. Si no te sientes a gusto en tus relaciones sexuales y no consigues los orgasmos que desearías, no dudes y buscá ayuda profesional para volver a vivir el placer plenamente.