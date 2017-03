Anoche, en Intratables, Santiago del Moro habló de su cruce con Soledad Pastorutti en Almorzando con Mirtha Legrand.

Todo comenzó cuando el conductor de Intratables dijo que si él aceptara un trabajo en el Televisión Pública, donaría el sueldo a entidades benéficas. En ese momento, la Sole, que condujo el ciclo Ecos de Mi Tierra por la pantalla oficial, planteó un contrapunto.

“Yo respeto lo que vos opinás, pero yo tuve un sueldo en la TV Pública que no fue el que se dijo y a mí me dolió muchísimo”, expresó la cantante, y agregó: “Si vos estás trabajando, no le cobres el doble, como hacen muchos, pero si vos tenés que trabajar, vivís de eso“.

Este lunes, Del Moro siguió criticando los elevados sueldos en los medios estatales, además de aclarar el cruce con la Sole.

Tras un informe en el programa, el conductor expresó: “La cultura y el Estado van de la mano. El tema acá son los fondos, las cantidades. Estamos discutiendo eso, cuando un artista recibe una fortuna para hacer un proyecto. Algunos contratos, tienen cifras alarmantes“.

“Cuando uno lee algunas cifras, que se siguen pagando hasta el día de hoy, uno no lo puede creer”, agregó.

“Cuando uno ve que el precio para el Estado triplica el precio del mercado, me parece injusto. Con todo el respeto, que sea con un sueldo simbólico. Cuando uno ve que detrás de esa parafernalia que se monta, hay una publicidad política encubierta, a veces más, a veces menos, y uno se entera off the record las cifras que se cobran, uno dice, bueno, con esta plata se pueden hacer muchas cosas”.

Por último, minimizó su cruce con Pastorutti en “Almorzando” y aclaró: “La Sole es espectacular, además tengo la mejor con ella, no es contra ella (la crítica). Es contra un sistema que por ahí le paga hasta el precio del mercado, a un artista, siendo que uno trabaja con el Estado”, cerró Del Moro.