¿Imagen de la crisis? Cierra un local del Awada en Corrientes

La imagen se viralizó en las redes rápidamente, pero detrás de la foto había una historia. Se trata de un local de ropa de la marca Awada, vinculada a la primera dama Juliana Awada, que cierra sus puertas proximamente porque la dueña no puede pagar los costos.

El local de la marca de ropa es una franquicia que se encuentra en el Centenario Shopping Mall. En la vidriera, se exhibe un cartel: "Liquidación total por cierre". Pronto, la imagen se hizo viral en las redes sociales donde fue utilizada para remarcar que es un efecto de la crisis y de la caída en el consumo, aunque en ese mismo cartel no se aclaran las razones.

Según el sitio BigBang News, el local es propiedad de María Elba Seoane, familiar del dueño de ese shopping donde alquila el comercio, Jorge Goitía.

"Yo no tengo nada que ver con los Awada", aclaró. "Soy una laburante común. Pero no puedo seguir bancando el negocio ni pagando la franquicia. No estaba en condiciones para seguir", remarcó.

Awada es una de las empresas familiares de la familia política de Mauricio Macri, junto con Cheeky, la firma conducida por Jorge Awada, hermano de Juliana.