Luis Ventura furioso con Beatriz Salomón: “Si tengo que pagar, voy a destapar varias ollas””

La noticia se conoció en los primeros días de este año y generó un revuelo mediático impresionante. Es que tras conocerse la sentencia a favor de Beatriz Salomón en un extenso y millonario juicio contra América TV, Eyeworks Argentina S.A, Luis Ventura, Jorge Rial, Miriam Lewin y Daniel Tognetti, comenzó una ola de repercusiones de todo tipo.

Tras la feria judicial, y luego de la presentación de las apelaciones, Luis Ventura salió a descargar toda su bronca contra la ex vedette, que hizo la demanda por la cámara oculta que le realizaron a su ex marido, Alberto Ferriols. “Yo no sabía de qué se trataba la cámara. Y Beatriz me insiste para ir al programa. Yo tenía una buena relación con ella. Por eso no entiendo este juicio. Ella sabe lo que pasó, ella me pidió venir como favor, supo que se estaba grabando el programa“, explicó el periodista en Los Ángeles de la Mañana.

“Ahora me viene a hacer un juicio millonario. Dice que soy un sinvergüenza. ¡Sinvergüenza es ella! No tiene cara. Ella será la víctima, pero no mía. Acá, lo que hay que decir es quién cobró la guita. Alguien ya fue resarcido y no repartió esa plata. Ferriols ya cobró”, agregó muy enojado.

Entrevistado por el panel del ciclo de El Trece, Ventura dio su versión: “Estoy apelando la demanda porque soy un pelotudo. Me estoy comiendo un garrón que no es el mío. Me reclama a mí para ver de qué manera puede sacar más plata. Si tengo que pagar un centavo, voy a destapar varias ollas“.

