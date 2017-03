Un gallo gigante sorprende en las redes

El último video que, con una duración de poco más de un minuto, protagonizado por un gigantesco y aterrador pollo gigante blanco llamado "The Big Boss" ("El Gran Jefe", en castellano) que sale de su guarida en algún lugar de Kosovo, y se da una vuelta por su parcela como absoluto dueño del lugar. ¿Resultado? 103 millones de reproducciones en tres días y más de dos millones y medio de compartidos en Facebook a través de la página The Press of World.

Según Snopes, "The Big Boss" es un pollo Brahma, una variedad creada en Estados Unidos procedente de Shangai (China). A menudo se refieren a ella como "el rey de todas las aves de corral" por su "enorme tamaño, fuerza y vigor". Así, un ejemplar como el del vídeo puede llegar a alcanzar los 85 centímetros de altura y a pesar hasta cinco kilos y medio.