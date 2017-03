A pedir de Macri: Cornejo llamaría a elecciones el mismo día de las nacionales

Molesto por el no del PJ a la reforma de la Constitución, el Gobierno provincial se mete de lleno en las elecciones legislativas y ahora suena fuerte la idea de que los comicios se realicen el mismo día que los nacionales, por lo que se estaría por descartar el desdoblamiento.

De hecho el Ejecutivo comenzó con las consultas para reformar algunos puntos de la Ley N° 8.619 (de las PASO, Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que estaría enviando a la Legislatura antes del 10 de abril para poder celebrar las elecciones en forma simultánea con las que eligen diputados nacionales.

Cuando se hablaba de desdoblar, la opción que se barajaba desde el Ejecutivo era adelantar las elecciones provinciales pero los tiempos apremian y la opción de separarse está a punto de ser descartada.

Desde Tunuyán, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las elecciones aunque dijo que no hay una decisión tomada.

Por un lado, manifestó que la ventaja de hacerlo en forma conjunta radica en una reducción de costos y, por otra parte, desdoblar permite que el electorado elija sobre la agenda propiamente provincial y municipal.

“Vamos a esperar para ver si a nivel nacional prospera el voto electrónico y se dan las circunstancias para hacerlas el mismo día pero con dos regímenes distintos”, indicó Cornejo.

No obstante, por lo bajo el oficialismo hace sus especulaciones electorales y, según sus cálculos, si se presentara como candidata la ex presidenta Cristina Kirchner –en la provincia de Buenos Aires–, se verían favorecidos de ir en simultáneo.

El razonamiento del oficialismo es que Mendoza es una de las provincias donde peor mide la ex mandataria, de manera que si se nacionaliza la elección, sería un punto a favor para Cornejo. Además apuntan a la división interna del PJ en la provincia, donde el kirchnerismo no tiene demasiado peso.

Pero también analizan la otra opción y es que la ex presidenta no se postule. En ese caso no ven figuras fuertes a nivel nacional para enfrentar al Gobierno provincial, que según señalan, "tiene una aprobación del 62%", en un cálculo optimista.

Además, al ir en simultáneo, Cornejo quedaría bien con Macri, ya que política y económicamente al gobernador le conviene seguir siendo un aliado del Gobierno nacional.

Del otro lado, el justicialismo también especula. Por un lado consideran que no hay que desdoblar para no hacer un doble gasto, pero en lo estrictamente político ven una fuerte caída en la imagen del presidente Mauricio Macri, que podría favorecerlos en las urnas.

Por su parte, el presidente del PJ, Omar Félix, se mostró lejos de esas especulaciones y señaló que “no hay que subestimar a los votantes, no sé si hay candidatos fuertes o débiles, esperamos tener propuestas y construir consenso”.

Simultáneas

Desde hace unos días el Gobierno provincial comenzó a realizar consultas a juristas y al secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, para realizar cambios a la ley de las PASO. Es por eso que Puebla les acercó un borrador con las correcciones que le realizaría a la norma.

Por un lado, uno de los principales cambios que hay que hacer es en el artículo 3 para que la Provincia adhiera a la Ley nacional 15.262 y su decreto reglamentario, el 17.265/59, y así se pueda permitir la simultaneidad de las elecciones. Ese fue uno de los artículos que había sido modificado a pedido del radicalismo cuando se sancionó la norma anteriormente, ya que en ese entonces era oposición e insistía con el desdoblamiento de las elecciones para escaparle al arrastre de los candidatos del peronismo a nivel nacional.

Al adherir a la norma nacional la provincia estaría en condiciones de celebrar los comicios en conjunto con la Nación aplicando un solo régimen electoral y de esa forma se descarta la aplicación al 50% del voto electrónico del total de electores del padrón electoral, ya que deberán utilizar el sistema tradicional de votación igual que en la Nación, salvo que prospere para los candidatos nacionales esa modalidad de votación.

De todas maneras, la votación electrónica está en análisis en Mendoza. Según explicó Puebla, una de las alternativas que propuso es dar mayor precisión y plantear una implementación paulatina atada a los recursos de la provincia.

“Por ejemplo, si se arranca con 20%, que la meta vaya creciendo relacionada al crecimiento económico de la provincia”, explicó Puebla. Además planteó la opción de que haya un sostén en papel para hacer una auditoria de la mesa posterior del resultado.

Desde el Ejecutivo consultaron a Puebla también para analizar la posibilidad de eliminar las colectoras y evitar en futuras elecciones lo que sucedió en 2015 donde, por ejemplo en Guaymallén, el elector se encontró con 43 boletas en el cuarto oscuro.

Convocatoria

Se espera que el proyecto con las modificaciones ingrese a la casa de las leyes antes del 10 de abril para que pueda ser estudiado en comisiones y se realicen los cambios pertinentes para que sea aprobado en mayo cuando inicien las sesiones ordinarias.

En cuanto a las fechas, la Nación estableció que las PASO serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. La norma establece que la convocatoria a elecciones primarias se debe realizar con una antelación no menor a los 90 días corridos previos a su realización, de manera que el plazo se vence el próximo 15 de mayo para realizar los comicios en simultáneo con la Nación.