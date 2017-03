Lavalle: buscan a joven que fue vista por última vez el viernes

La Justicia provincial busca a una joven lavallina ausente de su hogar desde el viernes 17. Se trata de la menor de 17 años Malena Solange Porrez Torres.

Las actuaciones las lleva adelante la Fiscalía de Instrucción N°17, Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

La joven tiene domicilio en la Ruta 40, Kilómetro 3349, Finca Bonilla, en Jocolí, departamento de Lavalle. Según la denuncia que realizó su madre, en horas de la tarde del viernes salió y hasta ahora no ha regresado.

La mujer, del 37 años, indicó ante personal judicial que su hija "se fue a encontrar con su noviecito al centro (de Lavalle), y nunca más tuvimos ninguna novedad de ella".

La menor en el momento de salir de su casa "vestía una calza color negro, y una remera rayada color blanco con negro, y una mochila blanca de cuero". Asimismo, la mujer afirmó que su hija le dijo que se encontraría con el novio "en la Plaza de Lavalle".

El joven se llama, según la madre de la chica desaparecida, "Facundo José Molina, tiene 21 años, vive en calle Moreno, pasando Gustavo André, y están de novios desde hace un año y medio".

La mujer además indicó que habló con el novio de su hija, quien le dijo por Whatsapp que Malena "se había ido en el micro que dice Jocolí por Iguazzini, eso fue, según dice él, entre las 20 y las 21 del viernes. Después le pregunté si habían peleado, y él dijo que ella se había enojado por tonteras, que le había dicho que se iba a ir y no la íbamos a ver más. Ni él, ni nosotros. Me dijo también, que el día sábado ella lo llamó y había escuchado música adonde estaba ella, ella le dijo 'déjame de molestar' y le cortó".

La madre de la menor indicó además que había discutido con su hija porque no la había dejado irse a vivir con el novio. "Hace tres días me dijo que se quería ir a vivir con el novio y le dije que no, y me dijo que cuando tuviera 18 años se iba a ir", detalló la mujer.

Cualquier información puede ser comunicada al 261 - 4493221.