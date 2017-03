Empezá a subir mejor

Realizá una ascensión en progresión: comenzá pedaleando con una cadencia más ligera de la que puedas mover y a medida que te aproximés a la cima, engraná​ un desarrollo más exigente. Guardar algo de energía para el final puede resultar decisivo para no "explotar", para superar un repecho imprevisto o para lanzar el ataque decisivo.



Marcate pequeñas metas: en vez de pensar en la totalidad de la subida, pensá en llegar hasta un punto cercano (una roca, un árbol, una curva), y así continuamente, para mantener tu motivación activa.



No mirés arriba: en vez de ir mirando al horizonte y viendo que la subida no termina nunca, mirá al suelo (unos metros por delante para poder prevenir y superar obstáculos), pero no doblés el cuello para facilitar la respiración.



La mitad superior del cuerpo debe estar relajada. El pecho debe estar erguido para que el diafragma trabaje eficazmente y la espalda debe estar plana para que los músculos lumbares, cuádriceps y glúteos trabajen óptimamente.



Tirá del manillar hacía vos con el brazo del mismo lado que la pierna que pise el pedal. No estrangulés el manubrio con las manos pero sujétalo con firmeza.

Mantenete sentado sobre el sillín y ponete de pie sobre los pedales sólo en momentos puntuales (repechos, por cambiar de postura o aceleraciones).