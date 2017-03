Desde hace ya varias semanas, Marcelo Tinelli y su gente comenzaron con la preproducción del “Bailando 2017”. Es así como comenzaron a sonar diferentes nombres y candidatos para ser parte de la pista más famosa del país.

Emilio Disi se candidateó. Rocio Guirao Díaz dijo que la llamaron. Laurita Fernández aseguró que Fede Bal ya tuvo charlar y ella no. Cinthia Fernández volvería de Ecuador para la segunda etapa del certamen…

De a poco, la producción se empieza a mover y es imposible que sus movimientos se mantengan en secreto.

pero entre todos hay un tapado. Un cantante que Marcelo quiere si o si. Y que por ahora, no confirma su participación: El Pepo.

El cantante tropical aseguro su presencia en la apertura del show, pero por ahora no confirmo si bailará o no. Es más, por éstas horas se esta negociando si baila aunque sea uno o dos ritmos. Lo cierto es que por ahora, la respuesta es “no”. Y al parecer Marcelo Hugo no lo acepta.