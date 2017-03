Sting inicia su gira europea

Los inicios para Gordon Matthew Thomas Sumner (Wallsend, Reino Unido, 2 de octubre de 1951) no fueron nada sencillos. Antes de mudarse a Londres en 1977 para fundar The Police, había trabajado en todo tipo de empleos con no demasiada fortuna: conductor de autobuses, profesor e, incluso, albañil. Eso sí, el grupo formado junto a Stewart Copeland y Andy Summers tuvo un éxito fulgurante aupado por el empuje de la nueva ola británica, un estilo que a finales de los 70 estaba en su máximo apogeo.

En 1986, después de cinco elepés en los que llegan a coquetear con el reggae, el trío pasa a mejor vida y Sting inicia su carrera en solitario, con la que tampoco se puede decir que le haya ido mal del todo. Y es que más de 100 millones de discos vendidos, diez premios Grammy y cuatro nominaciones a los Oscar a lo largo de toda su vida no son poca cosa.

Su último álbum, 57th & 9th (2016), ha sido saludado por su discográfica como "su primer trabajo pop rock en una década". Sí, porque en los últimos tiempos Sting ha estado dedicado a otros asuntos: reactivar The Police en 2007 para una gira de reunión, las canciones navideñas de If On A Winter's Night... (2009), el musical The Last Ship (2013), diversos tours junto a Paul Simon y Peter Gabriel o su conocido activismo político, apoyando a Amnistía Internacional o The Rainforest Fund, la organización creada junto a su mujer, Trudie Styler, con el fin de proteger las selvas del mundo y a los indígenas que viven en ellas.

El título del disco, 57th & 9th, es una referencia al cruce neoyorquino por el que el músico inglés pasaba todos los días para ir al estudio de grabación, en pleno Hell's Kitchen. En él se incluyen temas como Inshallah, un relato en primera persona de la crisis de los refugiados; The Empty Chair, inspirado por el periodista estadounidense James Foley, secuestrado y decapitado por el ISIS; o 50,000, un homenaje a los últimos mártires del rock'n'roll como Prince, David Bowie, Lemmy o Glenn Frey (The Eagles).

57th & 9th acapara su actual show con otro puñado de composiciones como I Can't Stop Thinking About You, One Fine Day, Down, Down, Down, Petrol Head o Pretty Young Soldier. En formato de cuarteto -completan el grupo los guitarristas Dominic Miller y Rufus Miller y el batería Josh Freese-, Sting y su banda repasan casi al completo su último disco, algo que contrasta con otras estrellas pop que utilizan sus últimos trabajos como mera excusa para tocar el clásico greatest hits de épocas pretéritas.

Aunque aquí también hay algo de eso, tanto en su faceta en solitario (Englishman In New York, Fields Of Gold o Shape Of My Heart) como de su época al frente de The Police, por la que picotea durante las casi dos horas de concierto con composiciones como Synchronicity II, Spirits In The Material World, Walking On The Moon, So Lonely, Roxanne, Next To You o Every Breath You Take. Como guinda, una versión del Ashes To Ashes de David Bowie, al lado de Joe Sumner, su hijo, que también ejerce de telonero junto a The Last Bandoleros.

Fuente: Metropoli / YouTube