Ranking Forbes: estos son los argentinos más ricos

Un total de ocho argentinos integran el ranking de los 2.000 hombres más ricos del mundo. El ranking fue publicado por la revista Forbes.

En el caso de Paolo Rocca su fortuna llega a los u$s 4400 millones, y Forbes lo ubica en el puesto 401 entre 2403 millonarios de todo el mundo. En tanto, Alejandro Bulgheroni ocupa el lugar 581, con u$s 3300 millones en su cuenta bancaria.

Al respecto, Rocca, el hombre más rico del país, llega al ranking como ciudadano italiano y bajo el nombre completo de Paolo, Gianfelice Rocca. NIeto de Agostino Rocca, quien fundo su imperio industrial en Argentina en 1945, luego de ayudar a crear la industria del acero en Italia, en 1930.

Según Forbes, el Grupo Techint es un conglomerado multinacional ítalo-argentino con sedes centrales en Milán y Buenos Aires, líder en producción de acero de América Latina y el mayor productor global de tubos sin costura, usados principalmente en la industria petrolera. Emplea a 60.000 personas y genera ventas anuales por u$s 25.000 millones. Paolo Rocca es CEO del grupo.

También figuran Eduardo Eurnekian en el puesto 935 con u$s 2300 millones. Le sigue Alberto Rommers, en el puesto 1041, con u$s 2000 millones, y Gregorio Pérez Companc (1367), con u$s 1500 millones.

Además están nombrados, aunque en puestos lejanos, Jorge Brito, con u$s 1300 millones; Eduardo Costantini, con u$s 1000 millones y Marcos Galperin, también con u$s 1000 millones. Si se suman las fortunas de los ocho argentinos que figuran en el ranking se llega a los u$s 16.800 millones, una importante cifra aunque muy lejana a los u$s 86.000 millones de Bill Gates, líder por 18ª vez el ranking de multimillonarios de Forbes.

Fuente: Cronista