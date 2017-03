Negaron el sobreseimiento de Luciano Cabral y aguardará el juicio en la cárcel

El futbolista Luciano Cabral permanecerá en la cárcel hasta el debate luego de que la Justicia rechazó la tarde de este lunes el pedido de sobreseimiento. El joven está acusado de haber participado, junto a su padre y a sus primos, en el crimen de Joan Villegas Gualpa el 1 de enero en General Alvear.

En la audiencia oral que se realizó está mañana ante la Cámara de Apelaciones el jugador aseguró a los magistrados: "Yo no soy ningún asesino, no maté a nadie, solo quiero jugar al fútbol. Y si me dan la libertad no me voy a fugar".

Había muchas expectativa por la resolución del tribunal ya que Argentinos Juniors, dueño del pase de Cabral, se había ofrecido como garantía para contener al futbolista mientras se completaba la investigación.

La defensa del jugador se había mostrado confiada ya que contaban con dos pruebas que, pensaban, serían relevantes para que la decisión beneficiara a Cabral. Sin embargo, el tribunal, compuesto por los magistrados Ramón Pérez Pesce, Natalia Camiletti y Alejandro Raúl Celeste, le negó la posibilidad de quedar en libertad.

"Estamos muy sorprendidos, realmente estamos muy tristes y haremos el análisis para seguir defendiendo a Luciano", aseguró a El Sol el abogado de Cabral, Gustavo Nedic.

En tanto, trascendió que el debate por el homicidio de Villegas se realizaría dentro de cuatro meses, en el cual se va a resolver de manera definitiva si el futuro de Cabral estará en las canchas o en el penal.

El crimen

Joan Villegas (27) fue encontrado asesinado en la calle Chacabuco. Su cuerpo presentaba importantes lesiones en su cuerpo. Una de ellas, en la cabeza, le ocasionó fractura de cráneo.

Durante la investigación se comprobó que el joven, que formaba parte de una conocida murga de Alvear, había ido con un amigo a comprar bebidas cuando se encontró con cinco hombres.

Con ellos comenzó una riña y los sujetos comenzaron a golpearlo. Uno de los agresores lo atacó con un pedazo de escombro, lo que le causó heridas fatales.

La víctima fue asesinada a golpes.

La familia de Villegas no tiene dudas de que los Cabral fueron los asesinos del joven. Es más, la madre sostuvo que el problema está relacionado con las drogas.

“Lo habían amenazado dos meses antes y no le dimos importancia”, dijo a este diario tras el hecho.Las intimidaciones, según la mujer, se debían a que los Cabral querían vender droga en el barrio y Villegas se los impedía.