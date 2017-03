Negaron el pedido de sobreseimiento a Luciano Cabral

El futbolista Luciano Cabral permanecerá en la cárcel hasta el debate luego de que la Justicia rechazó la tarde de este lunes el pedido de sobreseimiento. El joven está acusado de haber participado, junto a su padre y a sus primos, en el crimen de Joan Villegas Gualpa el 1 de enero en General Alvear.

En la audiencia oral que se realizó está mañana ante la Cámara de Apelaciones el jugador aseguró a los magistrados: "Yo no soy ningún asesino, no maté a nadie, solo quiero jugar al fútbol. Y si me dan la libertad no me voy a fugar".

Había muchas expectativa por la resolución del tribunal ya que Argentinos Juniors, dueño del pase de Cabral, se había ofrecido como garantía para contener al futbolista mientras se completaba la investigación.