Echarri contra todos: Andrea Del Boca, Gianola, Brandoni y Pachano

Tras aclarar lo ocurrido con la miniserie sobre la vida de Sandro, Pablo Echarri aprovechó para referirse a varios personajes y no se calló nada. Allí, hizo alusión al conflicto que mantiene la entidad con INTER-ARTIS, la asociación paralela.

La primera que cayó en la volteada fue, ni más ni menos, que Andrea del Boca. “Fue contratada para hacer dos novelas, una salio al aire, la otra no. Las novelas necesitan una inversión grande. No me hubiese metido en ese entramado de negocio porque hubiese perdido más de lo que hubiese ganado“, comenzó el actor y agregó: “La conozco hace muchos años, no me sorprende que haya hecho eso. La forma en la que ha vivido su vida la acercado poco a caminar a la calle, estaba en una caja de cristal. Le falta mucha calle“.

Echarri aprovechó, al aclarar el escándalo de SAGAI, para destrozar a Fabián Gianola. “Lo que buscó fue un desgaste y poner en tela de juicio nuestra honestidad por cuestiones políticas por un lado. Creo que detesta a alguno de nosotros de forma profunda. Más allá de que me ha falluteado cada vez que me encontró, creo que nunca le cayó bien que haya logrado producir”.

Además, el actor desmintió que su productora se haya armado en base de subsidios. “Mintió y demoniza la puesta en práctica de políticas culturales de las que él también se sirvió”, disparó contra Gianola y retrucó: “Es un mentiroso serial y pésimo compañero, muy poco querido”.

Sobre Luis Brandoni, el protagonista de La Leona recordó que integró “un comité de notables” en SAGAI y remarcó que siempre lo consideraron como “una bandera” pero que “nos metió palos en la rueda”.

Por último, Echarri habló de Aníbal Pachano: “No es el mejor representante para ir a hablar con alguien. Hace alarde del conflicto“. “Entró a SAGAI y vino con muy mal talante. Según tengo entendido vino con ganas de pelear”, relató sobre un episodio que el coreografo protagonizo y destacó: “Si los bailarines tienen alguna duda les pediría que tengan un representante que no sea Pachano”

Esta no es la primera vez que Echarri critica a Andrea del Boca, Luis Brandoni y Fabián Gianola. Incluso, el presidente de SAGAI, Pepe Soriano, fue quien primero tildó a los tres actores de “traidores”, y consideró que “él se hace cargo de sus declaraciones, es un hombre grande, consciente y está en un momento de su vida en el que puede decir y hacer lo que quiera”.