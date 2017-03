Sol Pérez, furiosa porque le censuraron una foto en Instagram

Es una de las diosas de la tevé que suele hacer arder las redes sociales con las fotos en las que luce sus exuberantes curvas. Pero al igual que le ocurrió a Anita Pauls hace unas semanas, Sol Pérez también fue víctima de la censura de Instagram.

Es que la rubia subió una foto a la red social, y se le eliminó automáticamente. Por esta razón, La Chica del Clima de TyC estalló e hizo un crudo descargo en un nuevo posteo. “Instagram me tenés los huevos llenos, es la segunda foto que me eliminás“, escribió.

Pero no contenta con eso, siguió con su catarsis. “La gente de mierda que se toma el tiempo en hacer que a mí me eliminen las publicaciones, no tiene nada más importante que hacer de verdad?… igual me quedo con lo que importa, Instagram empezá a fijarte mejor los que mandan fotos de su pija por md y no tanto en el laburo de la gente normal. Los que no quieren mirar mis publicaciones no las miren, yo no me meto en las cuentas de la gente que no me gusta”, sostuvo.

