Pablo Echarri: “No me arrepiento de defender mi postura”

En medio de la polémica por el desplazamiento de Pablo Echarri en la miniserie que prepara Telefe sobre la vida del cantante Sandro, el actor asistió al piso de Intrusos para explicar lo ocurrido.

“Hubiera preferido que esta situación se mantenga en privado”, comenzó Echarri y detalló que, cuando le consultaron sobre que pasó con el proyecto, decidió explicar lo ocurrido: “Que la gente saque sus propias conclusiones“.

“Habíamos tenido una reunión con Adrián (Caetano) y me dijo que estaban buscando distintos actores para hacer de Sandro a lo largo de su vida. Su idea era que, por medio de una caracterización, haga eso. Me pareció un buen desafio“, relató.

Echarri agregó que había “muchos castings y no estaban seguros de si él podía hacer eso”. “Hicimos prueba de maquillaje y demás, fue un éxito”. “Me voy de vacaciones creyendo que iba todo muy bien y me informan que era el elegido. Casi al final de las vacaciones noto algunas dudas en cuanto el proyecto”.

“Mi representante se juntó con un representante de Tomás (Yankelevich) y le cantó que yo no iba a estar en el proyecto porque dividía la pantalla“, reveló Echarri.

“Con Tomás yo he trabajado de la mejor manera en Telefe. Quizás lo que se dijo fue un sincericidio. Yo me voy a juntar con él por el respeto que le tengo”, señaló Echarri y añadió: “La conclusión del motivo político fue algo periodístico pero con ciertos datos. No me arrepiento de defender mi postura”.

Polémica. El escándalo comenzó cuando se conoció que Yankelevich bajó a Echarri del proyecto. “No queremos que esté por decisiones políticas. Vos nos dividís la pantalla y no queremos más eso”, le habrían dicho al actor.

En su momento, Echarri detalló: “Lo que te puedo decir es que tuve un par de reuniones con el director, una con el productor, hice una prueba de maquillaje y vestuario, fotos, y cuando me fui de vacaciones mi representante me llamó para decirme que me habían elegido para el papel”.

Además, agregó: “Cuando volví a Buenos Aires mi representante me contó que se había sentado con un enviado de Tomás Yankelevich y le dijo que no iba a estar en el proyecto porque le dividía la pantalla”.

Iniciada la polémica, el Director de contenidos de Telefe negó que el canal haya bajado al actor por su militancia política y aseguró: “Esto fue hace mucho tiempo y las decisiones, tanto de la productora como nuestras, fueron 100% artísticas“. “Seguramente hagamos cosas con él en el futuro”, aseguró.

A su vez, Adrián Caetano, director de Sandro de América, defendió al actor y confirmó que lo bajaron del proyecto por su afinidad con el kirchnerismo. “Algo pasó en el medio por lo cual lo bajaron, y me pareció una chotada”, remarcó.

Notas relacionadas:

– ¡Escándalo! Bajaron a Pablo Echarri de Telefe

– Tomás Yankelevich desmintió a Pablo Echarri: “Las decisiones fueron 100% artísticas”

– Rita Cortese también cruzó a Pablo Echarri

– Pablo Echarri opinó sobre la renuncia de Tomás Yankelevich, y le respondió a Rita Cortese

– Adrián Caetano aseguró que Pablo Echarri fue bajado por cuestiones políticas

– Tras la polémica con Pablo Echarri, Antonio Grimau será Sandro

– Tomás Yankelevich contó por qué renunció a Telefe, y volvió a responderle a Pablo Echarri

– Antonio Grimau defendió a Pablo Echarri tras la polémica con Telefe