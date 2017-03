Recitales y actos en Mendoza por el Día Internacional del Síndrome de Down

Este martes se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, y en Mendoza se celebrará con recitales en vivo, shows y el calendario 2017 realizado por la Asociación Down Mendoza (ADOM).

a iniciativa de la asociación tiene como fin concientizar y promover la inclusión de personas con esta condición genética en los diferentes ámbitos sociales y educativos de la provincia.

La propuesta de ADOM es agasajar a las personas que tienen este síndrome y sus familiares, con la presentación de un calendario 2017, desfiles, bandas en vivo y shows, este martes desde las 18 a 21.30 en el Polideportivo Vicente Polimeni, Las Heras.

La entrada será libre y gratuita. La actividad tiene como fin concientizar a las familias que tienen necesidades de conocimientos acerca del síndrome.

“Tener un hijo con síndrome de down es un festejo, así que, decidimos celebrar la vida de ellos y la nuestra, y sacarlos a la calle para que la gente entienda que no se trata de una enfermedad , sino de una condición genética", destacó Silvia Micheletti de ADOM.

El calendario 2017 que tiene como protagonistas a chicos con este síndrome, es de marzo a febrero, por ser el 21 de este mes su día. "La increíble iniciativa fue de la Asociación Fotógrafos de Mendoza que donaron su trabajo para tener otra mirada del síndrome", amplió Micheletti,

"Cuando era chica a las personas con síndrome de down se las trataba como niños, no se les permitía realizar actividades sociales y se los ocultaba. Hoy estamos mostrando que no es una enfermedad ni patología sino una condición genética que debe ser celebrada", indicó Silvia, madre de una niña de 7 años con dicha condición.

Martina Muñoz (29), de Godoy Cruz, contó que la pone “muy feliz que se celebre la inclusión”, ya que su hermano Mauro Muñoz (27) tuvo que pasar por situaciones desagradables debido a la falta de concientización en la provincia.

“Me encanta que se celebre la inclusión de personas con síndrome de Down, ya que muchas veces la gente no tiene información básica con la que puede ayudar a otros a ser más felices y fuertes, en una sociedad con muchas falencias emocionales”, concluyó Martina.