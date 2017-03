Mesa tensa: La Sole se cruzó con Del Moro por los sueldos en la TV Pública

Consumado su regreso a la tevé con la cena junto a Mauricio Macri, el domingo 19 Mirtha Legrand volvió con sus clásicos almuerzos. Y en la primera mesa de esta nueva temporada, se vivió un momento bastante tenso entre Soledad Pastorutti y Santiago Del Moro.

Todo comenzó cuando el conductor de Intratables dijo que si él aceptara un trabajo en el Televisión Pública, donaría el sueldo a entidades benéficas. En ese momento, la Sole, que condujo el ciclo Ecos de Mi Tierra por la pantalla oficial, planteó un contrapunto.

“Yo respeto lo que vos opinás, pero yo tuve un sueldo en la TV Pública que no fue el que se dijo y a mí me dolió muchísimo”, expresó, y agregó: “Si vos estás trabajando, no le cobres el doble, como hacen muchos, pero si vos tenés que trabajar, vivís de eso“.

Aunque Del Moro dijo que no se había referido a ella, sentenció: “Para mí, el sueldo del estatal, debe ser un sueldo ejemplar“. Y claro, generó una nueva reacción de la cantante: “A mí no me convenía trabajar ahí, te lo aviso. Me convenía salir de gira“.

Antes, la diva de los almuerzos había contado una anécdota por un malentendido que tuvo con la artista oriunda de Arequito porque, según Mirtha, no la saludó en un evento. “Siempre que la quise saludar estaba hablando con alguien y no me parecía adecuado interrumpir“, aclaró la Sole.

Mirá el video