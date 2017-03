Denuncia de sobornos en Bomberos: "Vamos a empezar a evaluar todas las contrataciones"

La Inspección General de Seguridad (IGS) investiga una denuncia anónima sobre la presunta habilitación irregular a comercios e industrias mediante el pago de sobornos. Están en la mira varios funcionarios policiales y el director de Defensa Civil, Oscar Pizarro.

Marcelo Puertas, titular de la IGS, explicó: “Recibimos una denuncia anónima el jueves próximo pasado, donde se relataba la posible comisión de hechos ilícitos en el marco de Bomberos en la emisión de certificados de habilitaciones a empresas y nos consignaron cinco casos específicos vinculados a empresas privadas. Decidimos a los fines de asegurar las pruebas secuestrar documentación de bomberos, expedientes y libros donde se consignan los pedidos y la realización de las pericias".

El secuestro de casi 70 expedientes se produjo este domingo y Puertas adelantó que el operativo puede incluir nueva documentación "para poder determinar si las denuncias tienen asidero y si hay más casos".

“La habilitación es necesaria para habilitar cualquier comercio o industria, por ejemplo, un supermercado donde hay mucha afluencia de personas, no solo tengo que hacer la estructura edilicia y tener la cadena de comercialización, sino tengo que tener la habilitación vinculada a higiene y seguridad y ese dictamen avalando que se cumplen con las reglas de higiene y seguridad lo da Bomberos", informó el funcionario en diálogo con Canal 9.

La denuncia asegura que esos dictámenes fueron fraguados ya que, previo pago de un soborno, se habilitaron comercios que no cumplen con los requisitos legales. "Estamos evaluando la prueba y vamos a determinar si hay alguien implicado o no. Hasta ahora no hay nadie sumariado", dijo Puertas.

Con respecto al avance de la investigación, el funcionario indicó que evaluarán las contrataciones y sus correspondientes facturas y constancia de pagos. "Vamos a comenzar por las denunciadas, ya que en la denuncia anónima nos indican cuatro o cinco operaciones que se habrían realizado y no se habrían constatado el pago en los libros, por ejemplo", manifestó.

Bomberos, que depende de Defensa Civil, es quien realiza estos dictámenes. "Nos manejamos con un criterio de trabajar sin prisa pero sin pausa, vamos a recolectar toda la prueba documental necesaria, después avanzar con pruebas testimoniales y en no más de un mes supongo que podremos tener resuelto si se habrían cometido estos hechos y la posibilidad de vincularlo a algún efectivo en particular, motivo por el cual esta información sumaria se convertiría en sumario", agregó Puertas.