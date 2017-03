Investigan si los fanáticos del indio Solari murieron dentro o fuera del predio

El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, advirtió este domingo que "es central" para la investigación por los desmanes durante el recital de Carlos "El Indio" Solari en la ciudad bonaerense de Olavarría "determinar si los dos fallecidos murieron dentro del predio".

Para el fiscal, "lo que habría que preguntarse es si esas personas no hubieran estado ahí, hubieran fallecido igual", al tiempo que indicó que van a analizar las imágenes de los drones para determinar "fehacientemente" cuántas personas había en el recital del sábado pasado.

Sobrino también aseguró que "todas las personas involucradas, sean funcionarios públicos o no, serán investigadas por la Justicia" y enfatizó que dilucidar la muerte de dos hombres durante el recital "es una tarea monumental" en la que se intenta "cubrir absolutamente todas las posibilidades".

A una semana del trágico recital que terminó con dos muertos, heridos y desmanes, Sobrino destacó la labor de la fiscal de Instrucción Susana Alonso y señaló que "ha comenzado siendo testimoniales de Solari y del intendente (Ezequiel Galli) con los elementos que tenía para poder desentrañar la verdad de los hechos".

Sostuvo que "para la causal de muerte específica de las víctimas hay que esperar que el médico legista tenga en cuenta las pruebas que ya están ordenadas", al tiempo que remarcó que "es central determinar si las personas fallecidas murieron dentro del predio".

Tras aclarar que no respondía "en particular sobre la causa" porque sigue bajo secreto de sumario, Sobrino indicó que "el tema de las causales de muerte aun cuando no se tenga la pericia final de causales de muerte, la existencia de la muerte ya se tiene hay que investigar la relación directa de por qué murieron y también otros delitos que pueden tener al tema muerte como agravante".

"Lo que se investiga hoy, y por eso se ha imputado en la causa, es a los organizadores del espectáculo", explicó y señaló que además "hay que ver la relación que puede tener la parte publica, los funcionarios públicos, respecto a eso".

En ese punto, indicó que de "lo que haya quedado en el predio y en el control (de accesos al recital) derivarán las responsabilidades por lo que haya ocurrido dentro del predio".

Asimismo, advirtió que "hasta no desentrañar la verdad real de lo que ocurrió no se puede hacer ficción de lo que va a pasar".

"Lo que hace Alonso es plantearse distintas posibilidades de acuerdo a la prueba que va surgiendo en la causa", acotó y señaló que "cuando le llega el video" sobre los momentos de tensión en el recital "de ahí le puede llegar a surgir varias pruebas mas desde el punto de vista testimonial para rastrear gente y tomarle la testimonial".