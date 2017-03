Katy Perry: “Hice mucho más que besar a una chica”

Katy Perry sorprendió a todos durante la entrega del Premio Nacional de Igualdad en la Gala de la Campaña de Derechos Humanos en Los Ángeles, al revelar cuál fue la inspiración detrás de su éxito “I kissed a girl”.

De acuerdo a US Magazine, al momento de recibir su premio, la intérprete de “Fireworks” dijo sobre “I kissed a girl”, uno de sus primeros éxitos de 2008: “Hablo mis verdades y pinto mis fantasías en estas pequeñas canciones pop de tamaño pequeño”, dijo. Y agregó: “Por ejemplo, la verdad sea dicha, hice más que ‘besé una mujer y me gustó”, agregó.

Respecto a la curiosidad que sentía sobre su sexualidad y cómo fue ser criada por pastores de iglesia, dijo: “¿Cómo iba a conciliar eso con una chica que cantaba el evangelio? Lo que sí sabía era que tenía curiosidad, mucha, e incluso entonces, sabía que la sexualidad no era blanco o negro como la presentaban”, afirmó.

“Cuando salió esa canción (“I kissed a girl”), supe que había iniciado una conversación y que a muchos le parecía lo bastante curiosos como para cantarla también”, añadió.

Perry continuó detallando su educación religiosa y cómo “rezaba a los gays en los campos de Jesús”. Pero pronto su “burbuja empezó a estallar”.

“Estas personas no eran nada a como me habían enseñado a temerles. Ellos fueron las personas más libres, fuertes, amables e inclusivas que he conocido. Estimularon mi mente, llenaron mi corazón de alegría y bailaron con alegría mientras lo hacían. Estas personas son realmente mágicas y lo son porque están viviendo su verdad”, sostuvo.

Por último, expresó: “Estoy aquí como una verdadera evidencia de que, sin importar de dónde vengas, todo es acerca de hacia dónde vas, ese verdadero cambio, la verdadera evolución, y ese cambio de percepción real puede suceder, si abrimos nuestras mentes y ablandamos nuestros corazones (…) Ya no puedo sentarme en silencio. Tengo que defender lo que siento que es verdad y eso es igualdad y justicia para todos, punto“, concluyó la artista.