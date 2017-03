Más de 7 horas de demora en Los Horcones por falta de aduaneros chilenos

La madrugada de este domingo el complejo argentino Los Horcones volvió a generar malestar y complicaciones por las demoras de más de siete horas en la atención. Las autoridades argentinas informaron que el problema se debió a la falta de aduaneros chilenos.

Con sólo tres casillas habilitadas, de las 15 prometidas para la temporada de verano, tanto mendocinos como turistas tuvieron que soportar un viaje de 14 horas -el cual debía ser de siete- por la falta de atención brindada en el corredor internacional.

“Llegamos a la una, son las ocho y seguimos esperando que nos atiendan los de la AFIP. Un papelón”, contó enfurecida la mendocina María Cortés.

Llegada de los colectivos a Los Horcones a la 1.

Mientras que un chofer de la empresa CATA Internacional, con destino Santiago-Mendoza, destacó que “siempre que hay pocos vehículos nos hacen esto, se demoran o dejan de atender. No les importa que la gente pierda el día o un viaje”.

Otro fue el caso de la turista uruguaya Susana Hernández quien debía realizar junto con su pareja una combinación de colectivos desde Santiago a la Terminal de Ómnibus de Mendoza a las 11 para tomar otro micro que la regresara a su país. Sin embargo esto no fue posible, porque el bus que tendría que haber llegado a la provincia a las 5.20, llegó cerca de las 12.

“Perdí el colectivo a mi país, ahora no sé cómo voy a regresar ni cómo me van a solucionar este enorme inconveniente porque no tengo el suficiente dinero para rentar un hotel. Estoy muy molesta”, mencionó Hernández, sorprendida por la situación.

Los mismos pasajeros siguen esperando en el complejo a las 8.

Lo mismo ocurrió con los brasileños Mariella Revilla, Virginia Yoemi Fujiwara, Daniela Blinder y Gabriel Parmezani Morales, que tenían programado un recorrido de tres días en Mendoza con una empresa de viajes, de los cuales perdieron uno por la demora en la Aduana.

“No entendemos por qué pasa esto en Mendoza. En el Paso Internacional de Argentina-Brasil jamás hemos tenido este problema”, comentaron los extranjeros.

La explicación de las autoridades

Gendarmería Nacional confirmó a El Sol que las demoras de más de siete horas se debieron a la falta de personal aduanero para agilizar el trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en el verano que la aduana colapsaba por la cantidad de viajeros.

Desde la Aduana argentina aseguraron que "no había falta de personal. Los funcionarios que trabajaron anoche son los que acordados con el Sistema Integrado (Cristo Redentor)".

Si bien la atención se refuerza desde los dos países los fines de semana largos, el número de funcionarios está establecido con anterioridad para evitar el contrabando de mercadería y las demoras en el complejo, pero eso no sucedió y la gente debió esperar.

Desde el organismo nacional informaron que la falta de aduaneros chilenos fue lo que hizo que se restringiera la agilidad en la atención.

Nuevamente, las autoridades argentinas destacaron la falta del personal requerido y de colaboración de los trasandinos en las áreas de control integrado.

"Lamentablemente no hay reciprocidad por parte de los chilenos. No cumplen con los funcionarios pedidos para el complejo Los Horcones", destacaron las autoridades argentinas, y concluyeron: "Les pedís y aclarás que vamos a necesitar dieciocho funcionarios y te mandan ocho. Así no se puede brindar una buena atención".