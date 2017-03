Otra polémica vendimial: ¿por qué están molestas las virreinas departamentales?

Luego de una Vendimia 2017 accidentada, la polémica continúa por el lado de las virreinas departamentales. Mientras las jóvenes aseguran que deben asistir a los actos y eventos municipales sin ser remuneradas, desde las comunas responden que “no es obligación pagarles”.

Las virreinas cuentan con un grupo de WhatsApp en el que, además de buscar tejer una amistad, cuentan las experiencias con su comuna y el trato que reciben por parte de las autoridades municipales. Algunas de ellas, molestas, decidieron contar todo.

“Desde que asumí como virreina no me han dado ni un vino. Ahora, cuando es para hacer presencias te llaman y tenés que estar disponible sino se te enojan”, contó una de las soberadas, quien junto a sus compañeras no quisieron dar sus nombres por temor a represalias.

“En Tunuyán le pagan hasta a la virreina del Festival de la Tonada cuatro mil pesos por mes con una obra social gratis por un año. Claramente, nos parece más que merecido el pago porque las chicas tienen sus responsabilidades”, destacaron las jóvenes.

Otro malestar en las virreinas son las promesas de trabajo a cambio de su asistencia a los eventos y trabajos municipales.

“A muchas de nosotras nos dicen pónganle ganas a su trabajo y el año que viene hablamos de un 'laburito' fijo en el municipio”, indicaron las chicas, que prefirieron no detallar qué municipios son por su futuro y el de sus compañeras.

Ante dicha polémica y dudas de las virreinas sobre si se les debe o no pagar por sus presencias en “cualquier horario y día de la semana”, la coordinadora de Reinas de la Vendimia, Alejandra Gamboa, aseguró que “existe un vacío legal” en dicho tema.

“Desde un comienzo se estableció que las virreinas no tienen premio ni sueldo. Sin embargo, en el 2002 los municipios decidieron sumarse a una reforma de los estatutos vendimiales que indicaba que tanto la Reina Nacional de la Vendimia como la Virreina Nacional debían recibir un premio y pago mensual. Pero, de ahí que todos lo hayan tomado es diferente”, explicó Gamboa.

Desde los municipios de Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, y Guaymallén, aseguraron que no es obligatorio pagarle a las chicas, ya que su invitación y participación en los eventos es solamente “protocolar” y no están obligados a incluirlas.

“Este año, a la virreina de Luján se le entregó un premio al momento de su coronación”, contó el director de Cultura municipal, Gonzalo Ruiz, y agregó que “a la virreina no se paga ni obliga a nada, pero sí se le pide un compromiso moral con el municipio y los ciudadanos”.

En Maipú afirmaron que “no recibió ni premio ni pago, y tampoco está obligada a participar. Es simple el tema”.

Desde la Coordinación de Reinas de Godoy Cruz contaron que la joven electa no recibe nada especial, "sólo un buen trato y contención" para que pueda realizar su trabajo de la mejor forma.