Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo (CGT) reiteró que "es irreversible" la huelga general por 24 horas del 6 de abril próximo y que no habrá una movilización porque "nos quedamos en casa tomando mate, porque es un día de reflexión".

"Siempre hay que volver al diálogo" con el gobierno, apuntó en unas declaraciones a la radio La Red en las que afirmó que "el paro es irreversible porque no hay respuestas, sino despidos y suspensiones".

"En esto son responsables tanto el gobierno como los sectores empresarios que no reparten lo que ganan", agregó Acuña, líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos.

"El paro no es en contra de nadie, es un desahogo que tiene el trabajador para que el gobierno reflexione porque tiene la obligación de solucionar las cosas", puntualizó.

Acuña sostuvo que las autoridades "no ven la realidad, no conocen la realidad de los trabajadores, de los que se levantan todos los días para ir a trabajar y que no llegan a fin de mes porque perdieron poder adquisitivo".

"Siempre hay provocadores, gente organizada para provocar disturbios, pero a esas situaciones no se puede contestar con más violencia", sostuvo en referencia a los enfrentamientos que se desataron al finalizar la marcha de la CGT del 7 de marzo pasado.

"En febrero no podíamos hacer un paro, dijimos que el 7 de marzo íbamos a marchar en apoyo a los gremios industriales que están sufriendo por las importaciones y que después daríamos la fecha de un paro a principios de abril, y así fue, no cambió nada", puntualizó.

"A partir del paro el gobierno tiene que reconocer que algo está mal", subrayó Acuña.