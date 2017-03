A una semana de la tragedia en Olavarría durante el recital del Indio Solari, Roberto Pettinato volvió a referirse al ex Redondos. “Lo del Parkinson lo dije en broma, pero al Indio Solari no le creo”, dijo el ex Sumo.

Después del multitudinario recital que brindó Solari en Olavarría y que terminó con dos muertos y más de 60 heridos, Petti lo destrozó desde la red y desde “La hormiga imperial“, su programa en C5N.

“No sos ni Roger Waters, ni Paul McCartney, ni John Lennon, no lo sos, así que deberías cambiar de estrategia de marketing y dejar de azotar a la gente en ese sufrimiento“, había dicho Petti en su programa.

Días antes al show, el ex Sumo puso en duda que el Indio tenga Mal de Parkinson, y aseguró que sus discos son los peores. “Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así me tiemble sus manos delante mío. No le creo. Si estuviera enfermo creo que haría mejores canciones“, sentenció el conductor.

En diálogo con La Capital, Pettinato volvió a referirse al músico y a sus polémicas declaraciones sobre el recital en Olavarría.

“Lo del Parkinson lo dije en broma, como los que te dicen que vos sos drogadicto y nadie sabe nada, y yo tampoco sé si lo tiene o no. Entonces dije: ‘Yo no le creo y punto’. Nada demasiado para no poder seguir la charla sobre otros temas. Cada uno cree lo que quiere sobre los demás. A mí me lo han hecho mil veces y a Luca ni te cuento y a los Sumo también”, dijo.

Al preguntarle qué pasará con el Indio ahora, dijo: “¿Tengo que decirlo yo? Sospecho que la gente ya puede decirlo sin que yo pronuncie una sola palabra”.

Y agregó: “Yo le daría dos palos a cada familia para que tengan un buen y hermoso velatorio y un bello nicho y puedan hacer lo que quieran con la memoria de sus hijos y no encima tener que sufrir miseria, concluyó.