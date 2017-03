Esta es la foto de Sol Pérez que Instagram censuró por ser demasiado hot

No es la primera vez que Instagram censura a alguien famoso. Casos similares sufrieron Anita Pauls hace algunos días, Cinthia Fernández y otras celebridades. Ahora, la víctima de los límites legales fue

Sol Pérez, la infartante "chica del clima" de TyC, se enojó porque Instagram "censuró" una de sus fotos y la borró de la red social.

Molesta por la acción, joven denunció que "es la segunda" que le bajan de la red y se quejó con fuerte mensaje.

"INSTAGRAM ME TENES LOS HUEVOS LLENOS, ES LA SEGUNDA FOTO QUE ME ELIMINAS. La gente de mier... que se toma el tiempo en hacer que a mí me eliminen las publicaciones, no tiene nada más importante que hacer de verdad?".

Y prosiguió con una acusación más grave: "Igual me quedo con lo que importa, INSTAGRAM empezá a fijarte mejor los que mandan fotos de su p... por md y no tanto en el laburo de la gente normal. LOS QUE NO QUIEREN MIRAR MIS PUBLICACIONES NO LAS MIREN, YO NO ME METO EN LAS CUENTAS DE LA GENTE QUE NO ME GUSTA".

Mirá la foto que Instagram le bajó a la chica del clima.