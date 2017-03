Macri a la CGT: "No pueden explicar por qué paran, estamos generando empleo"

Mauricio Macri cenó el sábado a la noche con Mirtha Legrand y habló del conflicto docente, de Cristina Kirchner, de los piquetes y de las elecciones legislativas. Sobre el paro anunciado por la CGT dijo: "No han podido explicar por qué hacen paro, estamos generando empleo".

El presidente consideró que “el proceso de cambio que vive el país no se detendrá” y vaticinó “un triunfo” del oficialismo en las elecciones de octubre.

“Estamos viviendo una transición, un cambio que no se podrá detener por más que lo intenten aquellos que fracasaron durante años. La gente votó por este camino y vamos a estar cada día un poco mejor”, señaló Macri.

El jefe de Estado se refirió a la reducción de la pobreza, uno de los temas que abordó durante la campaña electoral, y remarcó que para corregir la situación de los sectores sociales más postergados, el país necesita crecer 20 años de forma sostenida”.

“Venimos de años de mentiras y empezamos por decir la verdad al independizar el Indec. Sinceramos la situación en la que están millones de argentinos. Estamos bajando la pobreza que es causada por la inflación. Estamos mejor que hace un año y medio”, enfatizó Macri.

Además admitió que la semana pasada, “los argentinos vivieron una semana difícil” por los paros y piquetes que hubo en las calles de varias ciudades, y evaluó que esas manifestaciones son acciones que “no sirven”.

El jefe de Estado cuestionó la convocatoria a un paro general para el próximo 6 de abril que formuló la CGT, y fustigó a los gremios docentes que “se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación”.

“No se entiende el paro de la CGT y la actitud que tiene los gremios docentes, que se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación. Esos sectores no quieren discutir mejoras en el sistema. Por suerte, las adhesiones de los maestros a los paros están bajando”, interpretó el mandatario

Asimismo, opinó que al líder del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, "le falta autocrítica" vista la "decadencia de la educación pública en la provincia" de Buenos Aires, que tiene un "alto ausentismo".

En un momento del programa, la conductora le recriminó al presidente “no ver la realidad” y le dijo que su principal asesor político, Jaime Durán, lo aconsejaba mal, pero Macri valoró al consultor ecuatoriano como “un colaborador que cumplió un rol importante en para Cambiemos”.

El presidente negó tener alguna relación con la empresa Avianca, y aseguró que su objetivo que “cada vez mas compañías vuelen en Argentina y los precios de los pasajes bajen”.

“No tengo relación con Avianca, lo que pretendo es que los argentinos puedan volar y hacerlo más barato. Queremos que Aerolíneas Argentina funcione y esté en condiciones de competir”, fundamentó.

“Ni en Panamá Papers, ni en el Correo Argentino o Avianca hay un hecho probado de corrupción. Todo está impulsado por Gils Carbó. Son causas armadas”, remarcó.

Con respecto a la ex presidenta manifestó que “las veces que quise hablar con Cristina (Fernández de Kirchner) no me dejó meter una palabra. Fue terrible que no me haya querido dar los atributos. Ella mintió y le hizo mucho mal al país. Lo único que le reconozco es su tenacidad”, recalcó.