Agenda: el Tomba, Boca y Messi, lo más atractivo del domingo

Como cada domingo, la agenda deportiva viene completita. Se destaca el encuentro del Tomba, que será local de San Lorenzo de Almagro en el Malvinas Argentinas, por el torneo de Primera División, y el Boca-Talleres que cerrará la jornada.

Además, en España el barcelona de Messi y Mascherano enfrentará al Valencia de Enzo Pérez.

En Estados Unidos, Roger Federer jugará una nueva final en el Masters 1000 de Indian Wells, ante Wawrinka.

Además, por la mañana, el automovilismo será protagonista.

La agenda completa

Primera División

15 - Belgrano - Racing Club (Canal 9 Bs As)

17.10 - Sarmiento - Temperley (Tv Pública)

17.15 - Godoy Cruz - San Lorenzo (Canal 13 Bs As)

17.15 - Estudiantes - Patronato (Canal 9 Bs As)

19.15 - Olimpo - Banfield (TV Pública)

19.30 - Boca - Talleres (Canal 13 Bs As)

B Nacional

16 - Los Andes - Estudiantes (TyC Sports Play)

16.30 - Flandria - Villa Dálmine (TyC Sports Play)

17.00 - Gimnasia (J) - Crucero del Norte (TyC Sports Play)

17.00 - Boca Unidos - Guillermo Brown (PM) (TyC Sports Play)

18.30 - Central Cordoba - All Boys (TyC Sports Play)

19.30 - Juventud Unida - Douglas Haig (TyC Sports Play)

Liga española

08 - Leganés - Málaga (610 DirecTV Sports)

12.15 - Atlético de Madrid - Sevilla (610 DirecTV Sports)

14.30 - Sporting Gijon - Granada (ESPN 3)

14.30 - Deportivo La Coruña - Celta (610 DirecTV Sports)

16.45 - Barcelona - Valencia (ESPN 2)

Premier League

09 - Middlesbrough - Manchester United (613 DirecTV Sports)

11.15 - Tottenham - Southampton (613 DirecTV Sports)

13.30 - Manchester City - Liverpool (610/3 DirecTV Sports)

Calcio italiano

08.30 - Empoli - Napoli (ESPN)

11 - Cagliari - Lazio (ESPN)

11 - Atalanta - Pescara (Fox Sports 2)

11 - Sampdoria - Juventus (Fox Sports)

16.45 - Roma - Sassuolo (Fox Sports)

Top Race

10 - Final - Rio Cuarto (TyC Sports)

​Tenis

17.00 Final Indian Wells - Federer vs. Wawrinka (ESPN)