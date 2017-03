El equipo del Tata Martino goleó 4 a 0 con un tanto de Tito Villalba

Atlanta United, del DT argentino Gerardo Martino, venció hoy por 4-0 a Chicago Fire, con una conquista de Héctor 'Tito' Villalba, en partido válido por la tercera fecha de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

Con este resultado, el conjunto del estado de Georgia sumó su segundo triunfo consecutivo y reúne 11 tantos en 3 partidos.

El delantero Villalba, ex San Lorenzo, convirtió el tercer tanto del elenco del 'Tata' Martino, a los 22m. de la segunda etapa, según reflejó un informe del sitio Soccerway.

En Atlanta United, en donde el delantero venezolano Josef Martínez marcó un doblete (lleva 5 en el torneo), también actuó desde el comienzo el defensor Leandro González Pirez, ex Estudiantes de La Plata.

Con este resultado, el equipo de Atlanta está primero en la Conferencia Este, con 6 unidades sobre 9 posibles.

En Chicago Fire, en tanto, estuvo desde el inicio el atacante Luis Solignac, ex Platense y Nueva Chicago.

El mediocampista Matías Laba (ex Argentinos Juniors) se desempeñó en el Vancouver Whitecaps, que cayó como local ante Toronto, por 2-0.

Mientras que Montreal Impact, con los concursos desde el minuto 1 de Ignacio Piatti (ex San Lorenzo), Víctor Cabrera (ex River Plate) y Hernán Bernardello (ex Colón) más el ingreso en la segunda parte de Adrián Arregui (ex Temperley), empató 1-1 con New York City, que contó con la labor de Maximiliano Moralez (ex Racing y Vélez).