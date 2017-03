Colón venció a Unión de visitante en el clásico santafesino

Colón venció hoy 2-0 a Unión como visitante en el estadio 15 de Abril y se quedó con un clásico santafesino más intenso que bien jugado y que tuvo dos expulsados por cada lado.

Los goles fueron convertidos por Guillermo Ortiz y Yamil Garnier, a los 13 y 39 minutos del segundo tiempo.

Manuel De Iriondo y Lucas Algozino en el local, e Iván Torres y Nicolás Silva en la visita, fueron expulsados por el árbitro Patricio Loustau.

Síntesis.

Unión: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Agustín Sandona, Leonardo Sánchez, Bruno Pittón; Mauro Pittón, Manuel De Iriondo, Martín Rivero, Diego Godoy; Lucas Gamba y Franco Soldano. Director técnico: Juan Pablo Pumpido.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma, Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. Director técnico: Eduardo Domínguez.



Goles: en el segundo tiempo, a los 13 minutos, Guillermo Ortíz (C); a los 39, Yamil Garnier (C).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 12 minutos, Lucas Algozino por Martín Rivero (U); a los 19, Yamil Garnier por Nicolás Leguizamón (C); a los 20, Federico Anselmo por Lucas Gamba (U); a los 26, Nicolás Silva por Facundo Pereyra (C); a los 36, Mauro Cejas por Diego Godoy (U); a los 41, Ismael Blanco por Diego Vera (C).

Incidencias: en el segundo tiempo, a los 15 minutos, expulsado Iván Torres (C) por codazo en el rostro a Manuel De Iriondo; a los 19, expulsado Manuel De Iriondo (U) por doble amarilla; a los 42, expulsados Lucas Algozino (U) y Nicolás Silva (C) por agresión mutua.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: 15 de Abril.