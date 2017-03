Recién arranca el fútbol y Teo ya avisó que en junio se va de Central

El polémico delantero colombiano Teófilo Gutiérrez confirmó que se alejará de Rosario Central en mayo próximo, luego de mostrarse en desacuerdo con el entrenador uruguayo Paolo Montero por haberlo sacado del equipo titular.

"Si la decisión de sacarme fue futbolística, no la comparto con el técnico. No creo que al club le sirva que yo esté en el banco", cuestionó el goleador de Barranquilla, al termino del partido que Central le ganó anoche a Quilmes, de visitante.

Teo dio la nota la fecha pasada, en la derrota como local ante Godoy Cruz de Mendoza (1-0), cuando discutió con el capitán del equipo, Marco Ruben, por la ejecución de un penal que finalmente fue errado por el emblema "canalla".

"No pasó nada. Como todo goleador quiero meter el gol, pero nunca hubo gestos desubicados. Quería patear el penal porque me sentía con confianza, se lo di al compañero y lo erró. Por eso se armó todo este lío", relativizó.

Tras ese incidente, Montero le quitó la titularidad y anoche lo mandó a la cancha para los quince minutos finales en el estadio Centenario de Quilmes.

"Si me toca estar en el banco voy a apoyar, pero no me acostumbro. Vengo entregando todo en los entrenamientos y jugando bien", consideró.

"Cuando trabajo no pido explicaciones, soy un profesional. Tengo que disfrutar este momento porque en mayo me voy", cerró el delantero, de 31 años, que llegó en agosto del año pasado y anotó sólo un tanto en doce partidos jugados.