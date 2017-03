Terminó el Seis Naciones: todos los resultados

La última fecha del torneo de las Seis Naciones comenzó con el encuentro entre Escocia e Italia en Murrayfield. En este duelo el "Cardo" fue muy superior a la "Azzurra" y lo goleó por 29 a 0, consiguió punto bonus y cerró el torneo con tres victorias de cinco partidos. Con este resultado mantiene el quinto lugar en el ranking y llega bien para el sorteo del Mundial 2019.

El segundo encuentro de la jornada lo protagonizaron Francia y Gales. En un partido increíble que se entendió hasta el minuto 100, Les Bleus logró un try en el extraño minuto 99 y se quedó con el triunfo por 20 a 18 ante el Dragón. Más allá de este resultado, para que Los Pumas pudieran ascender al puesto 8 del ranking IRB, Gales debía ganar por más de 15 puntos y como esto finalmente no sucedió, el equipo argentino se quedará el la novena posición para enfrentar el sorteo de la RWC de Japón.

En el encuentro antesala al cierre del torneo, se enfrentaron en Dublín, Irlanda e Inglaterra. Si bien el equipo de la "Rosa" ya se había consagrado campeón en la fecha anterior, encaró este partido con la posibilidad de transformarse en el equipo más ganador de manera consecutiva, para superar el ya alcanzado record de los All Blacks de 18 victorias seguidas. Sin embargo no lo logró ya que el "Trébol" se dió el gusto no sólo de superarlo por 13 a 9, sino de frenarle la racha ganadora y de impedirle superar el record que buscaba alcanzar de 19 victorias consecutivas. De esta forma, con una derrota doble, Inglaterra se conformó con la no poca cosa de cerrar el torneo festejando un bicampeonato.

Resultados de la quinta fecha

Escocia 29 - 0 Italia

Francia 20 - 18 Gales

Irlanda 13 - 9 Inglaterra