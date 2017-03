Para la CGT, el paro del 6 de abril será "total"

Días atrás, la CGT anunció un paro general para el próximo 6 de abril. Uno de los secretarios generales, Héctor Daer, confía que el paro será "total" y aseguró que "el desempleo no está bajando como dice el gobierno".



"Se van a sumar muchos más sectores, como el pequeño comercio y la pequeña industria" porque "estamos todos en un mismo barco afectados por esta política económica", señaló.



El gremialista agregó que "cuando Triaca dice que somos desestabilizadores, se hace complicado el diálogo" y sugirió que el presidente Mauricio Macri "se tiene que dar una ducha fría para que se le vaya la calentura".



El sindicalista y diputado nacional por el massismo aseguró que "para nada" la conducción sindical tiene intención de "desestabilizar" al gobierno nacional y enfatizó que "el rumbo económico ha traído perjuicio social y económico".

Este viernes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había acusado a algunos políticos y sindicalistas de tener "una actitud desestabilizadora desembozada"; ratificó "la vocación de diálogo" del gobierno con la CGT y dijo que "lo político" del reclamo "es innegable".



Daer instó al Ejecutivo a "dejar de insistir con que caiga el poder adquisitivo del salario porque cae el consumo y la actividad económica".



"El presidente tiene una teoría de que los países que más crecieron fueron los 20 países que comercializaron entre sí, pero ese era un mundo diferente al de hoy", indicó.



Respecto de la decisión del gobierno de mantener el diálogo abierto, el representante de la CGT dijo que el año pasado "se llegaron a dos acuerdos y los empresarios no cumplieron y el gobierno miró para otro lado".



Daer indicó que "no tiene duda" que en la política del gobierno hay un incentivo a la denominada bicicleta financiera y resaltó que "no caben duda que vienen, especulan y salen con una facilidad muy rápida".



Fuente: Ámbito Financiero