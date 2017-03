Aspirantes a fiscales anticorrupción hicieron trampa en el concurso

Dos aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción en México fueron descalificados por senadores luego de que una legisladora detectara al menos 10 párrafos idénticos en los ensayos que presentaron Braulio Robles Zúñiga, un ex funcionario público, y Angélica Palacios Zárate.

En los dos documentos se pueden encontrar los párrafos de los que habló la senadora, el primero se refiere a la definición de la palabra corrupción y sus raíces etimológicas, otro más es un comentario sobre la corrupción en el país.

Una tercera similitud es la referencia al artículo 1 de la Constitución Mexicana que establece la obligatoriedad de todas las autoridades de respetar los derechos humanos.

En los dos trabajos se aprecia la misma cita textual del Cuadernillo de jurisprudencia de la "Corte Interamericana de Derechos Humanos N.º 7 Control de Convencionalidad".

Esta es la primera vez que en México habrá un fiscal anticorrupción, una figura que se hizo necesario ante el reclamo ciudadano frente a la percepción de que este ilícito se había convertido en un grave problema para la sociedad mexicana.

"Lo importante en este momento es que pudimos percatarnos a tiempo, pudimos también hacerlo del conocimiento de los propios aspirantes, no podemos prejuzgar, ellos tendrán también el derecho de expresar lo que a su derecho convenga, porque estamos hablando de dos trabajos que claramente tienen párrafos idénticos uno del otro, párrafos idénticos, por lo menos 10 párrafos repetidos y entonces tampoco podríamos estar en capacidad de decidir o de prejuzgar si uno de ellos es original y el otro lo copió o de qué manera se allegó de esa información o cómo, o si fue un trabajo en colaboración, no sabemos, eso no lo podemos definir ahora, lo que sí detectamos es que había esta repetición y, bueno, pues que eso no cumple con las propias reglas de proceso y, sobre todo, con las reglas elementales de un trabajo de ensayo que justamente que lo que pretendía es que se generara las propias ideas y que fuera un trabajo inédito", dijo en entrevista con medios la senadora del derechista Partido Acción Nacional (PAN), Pilar Ortega, presidente de la Comisión de Justicia.

Los dos aspirantes, junto con otros que buscan el puesto, fueron citados hoy a una entrevista con senadores, uno de ellos no se presentó, y el otro fue notificado de su descalificación.