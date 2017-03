Rocío Guirao Díaz, cerca de Bailando por un Sueño

Rocío Guirao Díaz reveló que fue convocada para volver a Bailando por un Sueño. “Me convocaron la semana pasada, tengo ganas de ir, me tengo que organizar primero”, dijo.

“Yo que pensé que nadie más se fijaba en mí, porque la gente si no te ve en la tele piensa que no estás”, dijo la modelo tras contar que fue convocada para la edición 2017 del Bailando.

Asimismo, recordó que pasó por tres jurados en sus distintas experiencias en el certamen de Showmatch y reivindicó la figura de Pampita: “Yo no podría haber bancado la artillería pesada con la que le tiraron con ese temple, yo me hubiese enloquecido, y largado a llorar”, admitió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y aseguró que “ella fue el personaje del año, sin dudas”.

“A Pampita la envidian, genera mucha envidia, yo soy del medio, compartimos agencia, y sé que no hay otra que cobre como ella”, expuso al analizar los “ataques” que recibió Pampita durante todo el año pasado. Mientras que indicó que “y si no tenés los pies sobre la tierra genera mucho resentimiento y mucha envidia”.

Sobre su relación con la modelo y jurado de Bailando Por Un Sueño, Carolina “Pampita” Ardohaín, afirmó que “con ella me llevo re bien, tengo una a favor ahí”.

Así, sostuvo que “conmigo fue muy generosa siempre, y todo supera el respeto que le tengo como ser humano, por todo lo que vivió, lo que le pasó me supera. El nivel de sus devoluciones en el programa siempre me parecieron maravillosas, y la vi re objetiva, nunca sentí que tuviera algo con alguien”, la elogió en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Por último mencionó que “recuerdo el único momento en que se me salió la cadena fue con Graciela Alfano”.