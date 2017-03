Luciano Castro: “A Echarri ya quisieron voltearlo antes”

No se diluye. Aún resuenan ecos del escándalo que vinculó a Telefe y a Pablo Echarri por la ficción de Sandro. Es más, en las últimas horas, Tomás Yankelevich volvió a referirse al tema. Pero ahora se sumó otra palabra de peso, la de Luciano Castro, que también hizo saber su opinión. “A Pablo ya lo quisieron voltear con La Leona. Hubo una movida muy fuerte para que no lo vean porque era K“, lanzó en una entrevista con Intrusos.

“Yo soy amigo de Pablo, y una vez fuimos a ver juntos a los Rolling Stones, y no hubo nadie que le dijera algo. Porque a diferencia de otros actores o actrices, él no sacó rédito de aquello“, comentó el galán que está casado con Sabrina Rojas.

En cuanto a lo ocurrido específicamente con la ficción que prepara Telefe, Luciano fue claro. “Si Tomás dice que le divide la pantalla me parece perfecto, aunque se lo tendría que haber dicho si es que no lo hizo. Te guste o no, Echarri es un número uno, y no está bien que se entere por alguien que no corresponde. No debe ser grato. A mí no me gustaría”, sentenció.

Para terminar, Castro fue tajante: “Es una huevada que la política defina cuestiones artísticas. Pero nos pasa a la mayoría, que hasta cuesta hablar de política con amigos o familiares”.

