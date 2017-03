Mendoza será parte del "Día Nacional de los monumentos"

Argentina cuenta con 1.250 monumentos, edificios y sitios de valor patrimonial, algunos muy conocidos y otros de menor visibilidad pero de enorme riqueza antropológica. Este 18 y 19 de marzo más de 500 monumentos en todo el país abren sus puertas y Mendoza será parte con un recorrido especial.



La idea de esta celebración surgió de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, del Ministerio de Cultura de la Nación, para que en esta oportunidad se visiten 530 sitios y así promover el conocimiento y la valoración de lugares de los que a veces se ignora su riqueza histórica y cultural.



"Hay 1.250 monumentos y el gran desafío es cuidarlos y ponerlos en valor para que la toma de conciencia de lo mucho y muy valioso que tenemos a nivel nacional sea un clamor y nos ayude a conseguir más recursos para su protección", dijo la presidenta de la Comisión de Monumentos Históricos, Teresa Anchorena.



"El Norte Grande, Cuyo, la Mesopotamia, el Centro y Sur de la República nos hablan de muchas maneras y tenemos que escucharlos, también, a través de lo construido a lo largo de varios siglos. Ese mensaje es en diversos idiomas: adobe, piedra, madera, metal, cemento con variada sintaxis de luces y sombras, y textos hechos por medio de casas, corrales, diques, usinas, fábricas, palacios, teatros, estancias, estaciones, puentes", sostuvo la funcionaria.



"Se trata -continuó- de gestos, convicciones, visiones, utopías materializadas en el espacio y en el tiempo que hablan de nosotros en un espejo diverso y complejo, gestado en la multiculturalidad de quienes nos precedieron".



Con degustación de vinos, conciertos, conferencias y desayunos con mate y chipá la jornada ofrecerá una gran variedad de visitas de acuerdo a las características de cada lugar.



Mendoza muestra sus monumentos

Región Norte

Mendoza: Ex Casa Civit – Museo del Pasado Cuyano, Montevideo 544, viernes 17, de 18

a 20 y sábado 18, de 9 a 13. Actividades:



-Conferencia "Patrimonio rural en Argentina: El hombre, el trabajo y los recursos", con los arquitectos Carlos Moreno y Marcelo Fontanetto, miembros de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. El viernes 17, a las 18.

-Coro Akis (del Colegio de Arquitectos de Mendoza), dirigido por Nancy Ciccioli. El viernes 17, a las 20.

-Visita guiada, de 9 a 12, una cada hora.

Mendoza: Ex Escuela Mitre – Museo de la Educación de Mendoza, Av. San Martín 22, sábado 18, de 10 a 13.

Mendoza: Banco Hipotecario Nacional/Av. España 1057, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 20.

Mendoza: Biblioteca Pública Gral. San Martín, Av. San Martín 1843 / Sábado 18, de 10 a 13.

Mendoza:: Ente Mendoza Turismo, Av. San Martín 1143 / Sábado 18 y domingo 19, de 10 a 20.Actividades:

-Recorrido a cargo de la arquitecta Silvia Salustro. A las 11.30, con salida desde el edificio hasta el Pasaje San Martín.

Mendoza: Facultad de Arquitectura (Universidad de Mendoza), Diagonal Descotte y Huarpes / Sábado 18, de 10 a 12. Actividades:

-Visita guiada, a las 11, a cargo de los arquitectos Alberto Lucchesi y Carlos Sala.

Mendoza: Ex Edificio del Correo - Universidad de Congreso, Av. Colón 90, sábado 18, de 9 a 12.

Mendoza: Ex Museo General Regional - Museo Cornelio Moyano; Rosedal; Edificio CUBA, Parque General San Martín, sábado 18 y domingo 19, de 15 a 18.30. Actividades:

-Sábado 18, a las 16.30, visita guiada a cargo de la arquitecta Silvia Salustro.

Mendoza: Nave Cultural (antiguo Galpón Ferrocarril San Martin), Av. España y J. A. Maza, sábado 18, de 10 a 13 y de 18 a 21, domingo 19, de 10 a 13.

Mendoza: Pasaje San Martín, Av. San Martín 1136, sábado 18 y domingo 19 de 10 a 20.

Mendoza: Ruinas de San Francisco - Museo del Área Fundacional, Ituzaingó y Beltrán, sábado 18, de 10 a 12.

Mendoza: Teatro Independencia, Chile 1754, sábado 18 y Domingo 19, de 10 a 12. Visita y recorrido: arq. Mercedes Castro. 10 horas.

Godoy Cruz: Estación Benegas, Av. San Martín Sur S/N, sábado 18, de 10 a 12 y de 18 a 20. Actividades:

-Visita guiada. a las 11.

Godoy Cruz: Teatro Plaza, Colón 27, sábado 18, visita guiada, de 14 a 18 a cargo del señor Luis Cortés.

Godoy Cruz: Comisaría 7° Museo, Lavalle 88, sábado 18 y domingo 19 de 10 a 12.

Las Heras: Bóvedas de Uspallata, Ruta Nacional 149, km. 12, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 18.

Las Heras: Campo Histórico del Plumerillo, Lisandro Moyano e Independencia, sábado 18 y domingo 19 de 10 a 18.

Las Heras: Puente del Inca (Reserva Natural) Qhapaq Ñan, Ruta 7, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 17.

Las Heras: Museo Histórico ¨Mayor Jorge Osvaldo García¨. Av. Fuerza Aérea km. 7,500, Las Heras, Mendoza. Sábado 18 y domingo 19 de 09 a 12.

Maipu: Bodega Don Bosco, Ruta provincial 50, sábado 18 y Domingo 19 de 10 a 18.

Maipu: Casa de las Bóvedas Rodeo del Medio, Ruta provincial 50, Km. 16, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 18.

Maipu-Chalets Giol y Gargantini-Museo Nacional del Vino y la Vendimia, Carril Ozamis 914, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 18.

Lavalle: Museo Sitio Algarrobo Histórico, Ruta provincial 27, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 18.

Zona Este

San Martín: Bóvedas de San Martín, Av. Pirovano y Godoy Cruz, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 18.

San Martín: Oratorio de Alto Salvador, Calle Oratorio s/n, Alto Salvador, sábado 18, de 10 a 12, visita guiada, a cargo de Lucas Castillo.

.

Valle de Uco

Tunuyán: Manzano Histórico, Ruta provincial 94, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 17.

San Carlos: Fuerte de San Carlos, Ruta Nacional 40, sábado 18, de 9 a 16 y domingo 19, de 9 a 13.

Región Sur

Gral Alvear: Ex Bodega El Faraón-Museo del Vino, Calle 10 S/N y Ruta 188, sábado 18, de 15 a 20. Actividades:

-Conferencia y exposición "Patrimonio rural en Argentina: El hombre, el trabajo y los recursos", sábado 18, a las 17.30, a cargo de los arquitectos Carlos Moreno y Marcelo Fontanetto, miembros de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

-Proyección de la película “Río Atuel, de la nieve a los pámpanos”.

-Domingo, 19, de 15 a 20, visita guiada.

Malargue: Molino de Rufino Ortega, Ruta Nacional 40, Km. 327, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 13.

San Rafael: Estación San Rafael F.G.S.M., José Zapata y Av. San Martín, sábado 18 y domingo 19, de 10 a 13.