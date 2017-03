Bauza: "Me imagino a Messi levantando la Copa del Mundo"

El entrenador del seleccionado Edgardo Bauza consideró que el partido del jueves frente a Chile será clave por su "valor anímico" e insistió con que el equipo argentino será campeón mundial e imagina a Lionel Messi "levantando la copa" frente a Alemania.

"El partido con Chile tiene un gran valor anímico", remarcó Bauza en un extenso reportaje publicado hoy por el diario La Nación, y le pidió al público que concurra al Monumental que aliente, "que sepan" los hinchas que el seleccionado se juega en ese encuentro "parte de la clasificación".

Bauza desborda optimismo y redobla constantemente la apuesta. Después de haber dicho en más de una oportunidad que el equipo ganaría el Mundial, ahora dijo que ve a Messi "levantando la copa" tras una revancha con Alemania.

"No veo esta profesión si no puedo salir campeón: obviamente ese día (el 18 de julio del año próximo) va a estar jugando la Argentina. Me imagino contra un equipo europeo, puede ser Alemania, y me imagino a Messi levantando la copa".

El seleccionado se encuentra actualmente en zona de repechaje, un punto por debajo de Chile, pero es tal la confianza de Bauza que adelantó que "en la fecha que se estén jugando los repechajes (6 y 14 de noviembre), nosotros el 11 de noviembre vamos a estar jugando un amistoso con Rusia, en Moscú. Y también tenemos un amistoso con Italia, en febrero del año que viene".

Bauza confía sobremanera en la camada de jugadores que, con Messi como abanderado, llevó al seleccionado a disputar la final del último Mundial y de las últimas dos copas América.

"Necesitamos sacarnos esa espina. La gente a veces no toma dimensión de lo difícil que fue llegar a esas tres finales, pero necesitamos un título para revalidar toda nuestra historia", destacó Bauza, y reiteró que sueña "y más con estos jugadores".

El seleccionado comenzará el lunes los entrenamientos de cara al partido con Chile, en el Monumental. Después llegará el turno de Bolivia en la siempre temida altura de La Paz.