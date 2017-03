Tomás Yankelevich contó por qué renunció a Telefé

Unos días después de que se desatara la polémica entre Pablo Echarri y Telefe, luego de que el actor dijera que lo bajaron del proyecto sobre la vida de Sandro por cuestiones políticas, el Director de Contenidos del canal, Tomás Yankelevich, dejó su cargo. Aunque por otras razones, tal como salió a explicar en las últimas horas.

El productor confirmó que la decisión la tomó por una cuestión familiar, ya que su mujer, Sofía Reca, y su hijo Inti, hace tiempo que viven en Miami. “Los extrañaba muchísimo. El último tiempo había arreglado seguir trabajando en el país y viajar a Miami una vez por mes. Al principio funcionó, pero con el gordo se hace difícil, porque quiero verlo crecer”, explicó en el programa radial Basta de Todo.

Por otro lado, Tomás volvió a referirse a las declaraciones de Echarri (ya le había contestado anteriormente también). “Yo me hago cargo de mis temas. Cuando escuché que Pablo dijo que le hubiese gustado que lo llame para informarle que no iba a ser convocado, el tema fue que yo estaba en mi primera semana de vacaciones. Pero yo no lo llamé ni para proponerle el papel ni para decirle que no iba a estar. Entonces, tampoco tenía sentido, más allá de que entiendo su enojo, producto de la buena relación que llevamos”