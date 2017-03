Macri con familiares de víctimas del atentado a la embajada

El presidente Mauricio Macri recibió a un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista a la embajada de Israel en Buenos Aires, al cumplirse 25 años del hecho que provocó la muerte de 29 personas (7 sin identificar) y que aún permanece impune.

El encuentro se desarrolló en la residencia presidencial de Olivos y también participaron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el embajador de Israel, Ilan Sztulman.

Avruj recordó que "la causa todavía no fue llevada a juicio" y se lamentó de que "es una de las deudas que tiene la Argentina". "Uno tiene que llegar a la conclusión de que la política y la mala política metió la cola" en la investigación judicial, añadió. El funcionario analizó que después de "tanto tiempo de distracción" es necesario "entender que este atentado fue en la Argentina, que no fue puntualmente contra la embajada o contra los judíos". "De hecho, las 29 víctimas fatales son de todos los credos y de todas las nacionalidades", concluyó.

En tanto, Jorge Cohen, sobreviviente del ataque a la embajada perpetrado el 17 de marzo de 1992, quien estaba trabajando en el segundo piso del edificio de Arroyo al 900 cuando se produjo la explosión, expresó al término de la reunión que si hay algo que caracteriza a este aniversario es "la impunidad, es la marca más profunda que tuvimos y que aún no tenemos respuesta". No obstante, Cohen expresó que "la esperanza en la justicia no la perdemos, aunque cada día es un poco menor". Respecto del encuentro con el jefe de Estado, manifestó: "Lo sentí como un encuentro cálido y amable". Cohen contó que Macri "dijo que había un cambio de época y que estaban apoyando la investigación y habían cambiado vínculos con el mundo".