Bancos: fuerte aumento de los préstamos personales

Los bancos están empujando un modesto boom en los préstamos personales. Es que las entidades crediticias están haciendo un gran esfuerzo comercial por colocarlos ya que son muy rentables, pero la baja de tasas y las familias que refinancian deudas abultadas con tarjeta también colaboran al crecimiento de estos productos.

El stock promedio de créditos personales creció 10% en lo que va del año y 3,8% en febrero, en comparación con enero. A misma altura del año pasado, el stock crecía 3,73% (claro que el crédito en pesos al sector privado en su totalidad avanzaba 1% en ese entonces, hoy avanza 6,7% nominal en el año).

El repunte de los préstamos personales hizo que su peso en el total de la cartera crediticia creciera algo, en detrimento de líneas destinadas a empresas. Desde el año pasado a esta parte los préstamos personales pasaron de representar casi el 22% del total del crédito en peso al sector privado a explicar más del 25%, mientras que el crédito con tarjeta se mantuvo relativamente estable en alrededor del 24% del total, los documentos caían del 24% al 21% y los adelantos del 13% al 12%, según informó El Cronista.

Al crecimiento de los personales también aportaron las vacaciones. Febrero suele ser un mes de desaceleración en la toma de crédito, pero no para este tipo de créditos. "Es común que muchas familias vuelvan de vacaciones con saldos de tarjeta imposibles y los refinancien tasa más baja y plazo más largo", explicaron desde una entidad crediticia. También, las familias afectadas por la caída en la actividad reducen el peso de la tarjeta por esta vía. La diferencia entre las dos tasas ronda los 10 puntos porcentuales.

Por último, no es menor el esfuerzo comercial que están haciendo los bancos por colocar estos préstamos. La clave está en la rentabilidad de estos préstamos a tasas altas y plazos cortos, que según entidades rinde 5 veces más que por ejemplo un préstamo con tarjeta. "Son de los productos más rentables y seguros que tenemos, no creo que quede alguien con sueldo en blanco y buen scoring que no haya recibido un llamado ofreciendo un préstamo", dijo un funcionario de una entidad privada.