Pink y Sia unen fuerzas en "Waterfall"

Una nueva colaboración ha sorprendido al mundo, las cantantes Sia y Pink unieron sus voces en una canción llamada "Waterfall" que marca el debut como artista de Stargate.

Las cantantes unieron fuerzas para el single de debut de Stargate, que lleva por título Waterfall, co-escrito por Sia y producido junto a Diplo y Jr. Blender.

Stargate está formado por los exitosos productores noruegos Tor Erik Hermansen y Mikkel Eriksen, responsables de grandes hits como Irreplaceable de Beyoncé, Rude Boy, Only Girl y Diamonds de Rihanna, Firework de Katy Perry, así como de Selena Gomez Come & Get It y Same Old Love, entre otros tantos.