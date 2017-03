Pepe Cibrián: “Lo que pasó en Olavarría fue una salvajada”

En diálogo con el programa radial Show Attack, por FM Uno, Pepe Cibrián Campoy disparó contra el Indio Solari tras el recital que brindó en Olavarría en el cual murieron dos personas y hubo más de 60 heridos, y lo catalogó como una “salvajada”.

“Esto de este hombre (El Indio) y esa salvajería, tiene que ver con Cromañón, tiene que ver con el 91, tiene que ver con la Plaza de Mayo agrediendo a la gente. Es así, somos descontrolados porque no hay un control. No había policías, no había nadie. No había seguridad, no había nada”, arrancó indignado entrevistado por Alvaro Navia y Marcela Feudale.

“Todo esto es la consecuencia de un país sin disciplina (…) En mi opinión, es todo un horror. También me parece un horror la gente como va. No es solamente responsabilidad de ellos. La responsabilidad de madres que llevan niños de 1 año o 2, me parece algo salvaje. Todo me parece salvaje, el que organiza, el que canta, la gente, porque vos tenés que tener conciencia de que ahí no va a poder salir nadie. Es un conjunto de responsabilidades”

Al preguntarle si piensa que lo que pasó en Olavarría, también, tiene que ver con la cuestión social, el director teatral expresó: “Indudablemente. Lo que sucede en sus casas, lo que sucede en el país, lo que no pueden ser, no pueden ir a la facultad, digamos, lo único que pueden hacer es irse de una realidad”.

Además “No se puede entender como la sociedad es un descontrol, los argentinos no tenemos disciplina, no se entienden como las madres pueden llevar a sus hijos bebés a un show de esas indoles, esto que paso es muy parecido a cromañon. Sinceramente es algo totalmnente lamentable y nefastó”, culminó.

En otro orden de ideas, consultado sobre si se siente defraudado por haber votado a Mauricio Macri, Cibrián dijo: “No, defraudado no me siento porque sigo teniendo la esperanza de que puedan sacar esto adelante. Hasta ahora no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen. En su momento también voté a Ctristina Fernández y también voté a Carlos Menem”.

A su vez, criticó: “A este gobierno no le interesa ni la salud ni la educación. Es un país surrealista. Estoy acostumbrado al péndulo”. “Amo a mi país, amo a mi gente, y mientras tanto peleamos”, agregó.

Por último, sobre el futuro del país, dijo: “No veo que se acaben los chicos en la calle, el político tiene que hablar menos y hacer más. Si seguimos así vamos a terminar mal”.

Escuchá las declaraciones de Pepito Cibrián.