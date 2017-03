Ex coreutas volverán a cantar bajo la dirección del maestro Coltro

El domingo 19 de marzo, a partir de las 11, la montaña vibrará con las mejores capellas. ¿El motivo? La inauguración oficial y consagración de la iglesia San José de la Montaña, en Valle del Sol (Potrerillos), cuyo encargado del seguimiento del proyecto de construcción fue el sacerdote Marcelo Coltro, actual cura de la zona, quién, además, fue el fundador y director del Coro de Niños y Jóvenes de la Universidad Nacional de Cuyo desde 1974 hasta el 2000.

En esta oportunidad, ex integrantes del destacado coro realizarán una presentación, cantando obras del repertorio que años atrás interpretaran de la mano de su querido maestro, en gratitud hacia el director.

Director de mil voces

Marcelo Coltro nació en Italia pero muy joven arribó a Argentina junto con sus padres y hermanos. Graduado en la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Cuyo, fue director fundador del Coro de Niños y Jóvenes de la UNCuyo, organismo artístico universitario que guió entre 1974 y el 2000, inclusive.

Experiencias corales anteriores lo ubican en Buenos Aires como director fundador del Coro Murialdo (Villa Bosh) y en Mendoza con una destacada labor artística junto al Coro de Niños Cantores de Murialdo y por un breve período frente al Coro de Niños Cantores de Mendoza.

El Coro de Niños y Jóvenes de la UNCuyo y su director, Marcelo Coltro.

Una iglesia en la montaña

Respecto del emplazamiento de la iglesia, Coltro manifestó: “En el 2000, el arzobispo de Mendoza José María Arancibia me nombró vicario de Luján de Cuyo y me encomendó los Altos Valles (zona de Potrerillos). A los pocos años me propuso construir una iglesia en la zona, 'San José de la Montaña'. Consiguió la donación de un terreno en la loma de las tortolitas en el Valle del Sol y se preocupó para conseguir donaciones, especialmente de Alemania. En 2010 se pudo habilitar la capilla lateral y el salón de reuniones. Hoy logramos agregar la nave principal, el departamento del sacerdote y otras dependencias para la catequesis. La consagración de la nueva iglesia, según el proyecto de los arquitectos Binci-Cáliz la realizará el actual arzobispo de Mendoza, Mons. Carlos María Franzini, el 19 de Marzo, a partir de las 11 de la mañana. Luego nos abocaremos a la realización de la torre y del anfiteatro. Agradecemos a todos los profesionales, trabajadores y bienhechores que han colaborado eficazmente para que esto se lograra”.

Fotografía reciente, con la iglesia ya terminada. El padre Marcelo Coltro en el atrio de la misma.

Otra vista interna de la Iglesia de San José de la Montaña.